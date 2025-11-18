La Guardia Civil detiene a tres delincuentes por el robo de tres toneladas de cable de cobre en Alicante y Albacete La Benemérita investiga al responsable de una planta de reciclaje que compraba este metal sustraído de manera continuada y con el que llegó a ganar 15.000 euros en solo tres meses

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 11:31 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal dedicado al robo de cableado de cobre en municipios de Alicante y Albacete. En total son tres personas las detenidas por sustraer alrededor de tres toneladas de este material durante sus incursiones de madrugada a las localidades alicantinas y albaceteñas. Además, la Benemérita investiga al gerente de una planta de reciclaje, que se encargaba de comprar todo el metal robado y que llegó a ganar en solo tres meses 15.000 euros.

La investigación se inició tras detectarse el robo de 700 metros de cable de cobre en Pinoso. Así, el Equipo contra Robos en el Campo (ROCA) de la Compañía de Ibi inició las pesquisas correspondientes, identificando a dos de los presuntos autores, quienes tenían numerosos antecedentes por hechos similares.

Las indagaciones posteriores permitieron conocer que, desde el mes de agosto, el grupo había robado de manera continuada este metal en diferentes poblaciones, llegando a apoderarse de 3.000 kilogramos de cobre y causando un perjuicio económico de 50.000 euros a distintos ayuntamientos.

Según detalla la Bemérita, el modus operandi era siempre similar: los autores actuaban de madrugada, trasladaban el material sustraído hasta una zona dónde eliminaban el recubrimiento plástico y, posteriormente, lo vendían en un centro de reciclaje.

Así, durante la madrugada del pasado 31 de octubre, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Onil sorprendieron a uno de los investigados cargando cobre en el maletero del coche, pero este emprendió la huida y consiguió escapar. No pudo volver a repetirlo el pasado 7 de noviembre, cunado un dispositivo de vigilancia encubierto de agentes del Equipo ROCA de Ibi detuvieron a dos de los implicados cuando se disponían a vender 120 kilogramos de cobre sustraídos horas antes en Salinas. En la intervención se recuperó también documentación donde anotaban las ventas ilegales.

En días posteriores fue detenido un tercer autor. Asimismo, ha sido investigado el responsable del centro de reciclaje donde se realizaban las ventas por un presunto delito continuado de receptación, habiendo obtenido un beneficio aproximado de 15.000 euros en apenas tres meses mediante la adquisición de varias toneladas de cobre procedente de los robos.

Los delitos esclarecidos que se cometieron en los municipios alicantinos de Pinoso, Onil, Salinas y San Vicente del Raspeig, así como en las localidades albaceteñas de Albatana, Caudete, Fuente Álamo y Ontur, han sido resueltos gracias a la eficaz colaboración entre las unidades ROCA de Ibi, Almansa y Hellín, así como de las Policías Locales de Onil y Elda.

Los detenidos son dos hombres de 36 y 41 años y una mujer de 38 años y el investigado es un individuo de 26 años. Se les imputan 11 presuntos delitos de hurto, el delito de receptación, falsedad documental y otro contra la seguridad vial a cada uno en su grado de participación. Han sido puestos a disposición de los Juzgados de San Vicente y Novelda que han decretado libertad con cargos.