Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los guardias civiles, en el taller donde se produjeron los robos. GC

Detenido un ladrón multirreincidente de piezas mecánicas

El arrestado se quedaba con elementos en un centro gestor de residuos en Almansa y después revendía los efectos en Elda y San Vicente del Raspeig

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

La Guardia Civil ha localizado al presunto autor de hasta seis robos de piezas mecánicas en un centro de residuos de Almansa y después revendía en otros dos centros de recuperación y reciclado de materiales de Elda y San Vicente del Raspeig. La operación denominada 'Boniclay' ha esclarecido estos asaltos y permitido detener a un vecino de Almansa, de 35 años de edad.

Los robos esclarecidos se cometieron tanto en un centro gestor de residuos de Almansa, como en tres camiones propiedad de una empresa de sonido y montaje de escenarios de la localidad albaceteña. Durante las investigaciones se pudo comprobar cómo los autores sustrajeron del interior del centro gestor de residuos de Almansa numerosas piezas de vehículos, entre ellas, motores de arranque, catalizadores, alternadores, compresores, llantas de aluminio y baterías.

En los camiones de la empresa de sonido, fueron sustraídas seis baterías, una bobina de cable de cobre, así como diversas herramientas utilizadas para el montaje y desmontaje de los escenarios, valorados todo ello en 2.000 euros.

En uno de los robos, ya esclarecidos, estas personas accedieron al interior del recinto y se llevaron una furgoneta, utilizada para transportar el material sustraído en el resto de los robos esclarecidos.

Fruto de las gestiones e investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Almansa, se consiguió identificar y detener al autor de los seis robos, ahora esclarecidos, investigando además a otra persona que había participado en uno de estos ilícitos penales. Asimismo, se ha recuperado, en Villena, la furgoneta sustraída y utilizada para transportar los efectos robados, cuya totalidad han sido recuperados en , que ya han sido entregados a sus propietarios.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

En las actuaciones que han concluido con el esclarecimiento de los seis robos investigados, además de los efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa, que ha llevado la dirección de las pesquisas, ha intervenido personal del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi, del Área de Investigación del Puesto Principal de Villena y de la Comisaría de la Policía Nacional de Elda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  2. 2 La ciudad de Alicante se blinda por la alerta amarilla: cierra los castillos y protege el Belén gigante por riesgo de viento
  3. 3 Rescatan a dos hombres secuestrados en Almoradí tras ser torturados en un descampado
  4. 4 Pederastas, asesinos y capos de la droga: estos son los diez fugitivos más buscados de España
  5. 5 El Hércules se pone manos a la obra con la renovación de Nico
  6. 6 Un nuevo crucero saldrá desde Alicante a partir de abril del 2026
  7. 7 Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
  8. 8 La entrañable atracción que vuelve este año a la feria de Navidad de Alicante y otras novedades
  9. 9 Alicante encadena otros dos nuevos apagones en los barrios con más de seis horas de cortes de luz
  10. 10 Detenido por conducir un camión sin carné ni papeles en El Campello y la empresa se expone a una multa de hasta 100.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Detenido un ladrón multirreincidente de piezas mecánicas

Detenido un ladrón multirreincidente de piezas mecánicas