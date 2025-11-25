Detenido un ladrón multirreincidente de piezas mecánicas El arrestado se quedaba con elementos en un centro gestor de residuos en Almansa y después revendía los efectos en Elda y San Vicente del Raspeig

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 10:43 | Actualizado 10:51h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha localizado al presunto autor de hasta seis robos de piezas mecánicas en un centro de residuos de Almansa y después revendía en otros dos centros de recuperación y reciclado de materiales de Elda y San Vicente del Raspeig. La operación denominada 'Boniclay' ha esclarecido estos asaltos y permitido detener a un vecino de Almansa, de 35 años de edad.

Los robos esclarecidos se cometieron tanto en un centro gestor de residuos de Almansa, como en tres camiones propiedad de una empresa de sonido y montaje de escenarios de la localidad albaceteña. Durante las investigaciones se pudo comprobar cómo los autores sustrajeron del interior del centro gestor de residuos de Almansa numerosas piezas de vehículos, entre ellas, motores de arranque, catalizadores, alternadores, compresores, llantas de aluminio y baterías.

En los camiones de la empresa de sonido, fueron sustraídas seis baterías, una bobina de cable de cobre, así como diversas herramientas utilizadas para el montaje y desmontaje de los escenarios, valorados todo ello en 2.000 euros.

En uno de los robos, ya esclarecidos, estas personas accedieron al interior del recinto y se llevaron una furgoneta, utilizada para transportar el material sustraído en el resto de los robos esclarecidos.

Fruto de las gestiones e investigaciones realizadas por la Guardia Civil de Almansa, se consiguió identificar y detener al autor de los seis robos, ahora esclarecidos, investigando además a otra persona que había participado en uno de estos ilícitos penales. Asimismo, se ha recuperado, en Villena, la furgoneta sustraída y utilizada para transportar los efectos robados, cuya totalidad han sido recuperados en , que ya han sido entregados a sus propietarios.

En las actuaciones que han concluido con el esclarecimiento de los seis robos investigados, además de los efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa, que ha llevado la dirección de las pesquisas, ha intervenido personal del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi, del Área de Investigación del Puesto Principal de Villena y de la Comisaría de la Policía Nacional de Elda.