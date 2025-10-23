Detienen en Alicante a un electricista por robar más de 600 kilos de cobre de una empresa de telefonía El arrestado trabajaba para una empresa de mantenimiento y aprovechó su condición para sustraer el cable de una instalación donde realizaba los trabajos y venderlo por 600 euros

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 10:20

La Policía Nacional, en una operación junto con la Policía Local de Alicante, ha detenido en la ciudad al trabajador de una empresa de mantenimiento de instalaciones eléctricas por robar más de 600 kilos de cable de cobre de una instalación de una compañía telefónica. El arrestado aprovechó su condición laboral para acceder al material y, posteriormente, venderlo por 600 euros a otras dos personas.

La investigación arancó gracias a una actuación de la Policía Local de Alicante. Los agentes del cuerpo de seguridad descubrieron a una persona manipulando una gran cantidad de cable de cobre en la calle, intentando cortarlo para transportarlo. Según indican fuentes municipales, al ser sorprendido el individuo intentó ocultar este material en la parte trasera de la furgoneta.

Este sospechoso era uno de los dos compradores del cable robado y la actuación policial permitió recuperar 30 rollos de cable de cobre y otra cantidad adicional suelta. Tras ello el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante asumió la investigación.

Tras las pesquisas correspondientes los investigadores supieron que el cable pertenecía a una compañía de telefonía. Este material provenía de una instalación que estaba siendo desmontada por una tercera empresa para labores de mantenimiento. El cobre debía de ser trsaladado a una nave designada por la compañía propietaria.

Los agentes identificaron de esta manera al electricista que sustrajo el cable y que, posteriormente, lo vendió a dos personas por 600 euros. En total el cable recuperado asciende a los 612 kilos, valorado en más de 1.500 euros. Este fue devuelto a su legítimo propietario y los agentes sospechas que el autor pudo vender una cantidad adicional que no ha sido localizada.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, ante el que el detenido deberá responder por un presunto delito de hurto.