Un policía local precinta el edificio desalojado en pleno centro de Alcoi. AA

Desalojan a cuatro familias por el desprendimiento de parte de la fachada de un edificio en Alcoi

El inmueble, ubicado en el centro histórico, acumulaba requerimientos y sanciones desde 2021 tras no haber sperado la Inspección Técnica de Edificios ni corregido las deficiencias detectadas

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alcoi

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:04

Comenta

La Policía Local de Alcoi ha procedido este viernes al desalojo preventivo de cuatro familias residentes en el número 62 de la calle Sant Francesc, en el centro histórico, tras producirse un desprendimiento parcial de la fachada del edificio, según ha informado el Consistorio alcoyano.

Tras el aviso, un técnico municipal ha inspeccionado el inmueble y ha comprobado la existencia de deficiencias estructurales que impiden garantizar la seguridad de los residentes. Como medida de precaución, se ha ordenado el desalojo y el precintado del edificio.

De acuerdo a la información facilitada por el Ayuntamiento, la finca contaba con varios requerimientos municipales desde 2021 tras no haber superado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y sanciones por no haber subsanado las deficiencias indicadas en su momento.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y de Protección Civil, además del alcalde de Alcoi, Toni Francés; el vicealcalde, Àlex Cerradelo; la concejala de Urbanismo, Vanessa Francés, el edil de Emergencias, Raül Llopis; y el de Sanidad, Carles Sansalvador.

De manera paralela, los inquilinos han contactado con los propietarios de las viviendas, que tienen la obligación legal de garantizarles un alojamiento alternativo. No obstante, a las familias afectadas se les ha comunicado que, en caso de no poder contactar con los propietarios, se les facilitará un alojamiento temporal.

El departamento de Arquitectura del Ayuntamiento de Alcoi realizará un seguimiento durante el fin de semana para comprobar la evolución de la situación.

