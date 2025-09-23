Destroza a pedradas el coche de un policía local de un pueblo de Alicante como venganza por haberle denunciado El joven aprovechó que el acuartelamiento se encontraba cerrado y sin efectivos para entrar y provocar daños de más de 3.000 euros en el vehículo

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 13:16 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 27 años por destrozar, a modo de venganza, el coche de un policía local de Banyeres de Mariola que le había denunciado. El arrestado aprovechó que las dependencias policiales se encontraban vacías para, con una gran piedra, provocar daños valorados en 3.000 euros en la carrocería y las lunas del vehículo, que estaba aparcado en una zona reservada en el interior del retén.

Todo comenzó cuando unos días antes un agente local denunció al presunto autor por una infracción de la Ley 5/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Algo que no sentó nada bien a este joven, que aprovechó que el cuartel estaba cerrado al público y la patrulla se hallaba prestando servicio lejos para acceder a su interior. Allí, tras saltar la valla, provocó graves daños en el coche del agente que le había denunciado y que estaba atendiendo una incidencia en dichos momentos.

Con una piedra de grandes dimensiones arañó toda la carrocería, rompió los cristales y golpeó varias partes del automóvil, dejando daños de más de 3.000 euros. El policía, cuando fue a recoger su vehículo, se encontró con el panorama, por lo que formalizó una denuncia ante la Guardia Civil. Además, se presentó una segunda por allanamiento en un establecimiento público y accediendo a partes de las dependencias que son de uso privado del personal en servicio.

Así, la Benemérita de la localidad inició una investigación, auxiliados por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villena, que se encargó de realizar las inspecciones técnico oculares tanto del coche particular del agente como de las instalaciones de Policía Local. Una vez identificado, el pasado 4 de septiembre los agentes lo localizaron y detuvieron a un hombre de 27 años, vecino de Bayeres de Mariola, según informan fuentes del instituto armado.

Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoi, se ha decretado la libertad con cargos, a la espera de que se celebre el juicio firme por su implicación en los hechos. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que el presunto autor llevara a cabo esta acción como represalia tras haber sido denunciado por una infracción administrativa. Ahora, sin embargo, se enfrenta a la posible condena como presunto autor de dos delitos.