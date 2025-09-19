Un mapa para «dividir España» incluye a Alicante y Murcia en el entorno catalán La infografía también añade a la provincia en el saludo «bona tarda»

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025

Un mapa humorístico que circula en redes sociales bajo el título '9 formas de dividir España' ha despertado la curiosidad y, también algunas críticas, al incluir a Alicante y Murcia dentro del entorno «catalán» en una de sus categorías.

La imagen, creada por el usuario JustASpanishGuy y difundida en X (antiguo Twitter) y algunos foros, propone diferentes maneras de «separar» el territorio español, desde criterios de clima o nivel de desempleo, hasta divisiones más irónicas relacionadas con el idioma, el ocio o los saludos regionales.

Entre las representaciones más comentadas se encuentra la que asocia a Alicante y Murcia con el ámbito «catalán», junto a Cataluña, la Comunitat y las islas Baleares, generando debate entre quienes consideran la etiqueta una broma inocente y quienes ven en ella un guiño a reivindicaciones territoriales.

Ampliar Mapa que ha generado polémica. JustASpanishGuy

Otras divisiones de este mapa para «dividir España» son igualmente llamativas. En ellas, el eje entre quienes prefieren «videojuegos» o «fiesta», la distinción entre zonas «frías, templadas o calurosas» e, incluso, el reparto de saludos típicos como «hola», «qué pasa quillo» o «bona tarda», este último -en variación oriental- también para Alicante.

Algunos comentarios sobre los saludos señalan que «en Murcia, Cartagena, Orihuela, Torrevieja o Alicante te dirán buenas tardes», remarcando también que en toda la Comunitat se emplea la forma de saludo como «bona vesprada».

Los internautas continúan con la indignación al señalar que «en el Comunitat no se habla catalán... a dividir mejor». También hay comentarios a la inversa como «en Cataluña le llamamos castellano, no español», en cuanto al idioma se refiere.