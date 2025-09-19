Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los mapas para «dividir España». JustASpanishGuy

Un mapa para «dividir España» incluye a Alicante y Murcia en el entorno catalán

La infografía también añade a la provincia en el saludo «bona tarda»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:48

Un mapa humorístico que circula en redes sociales bajo el título '9 formas de dividir España' ha despertado la curiosidad y, también algunas críticas, al incluir a Alicante y Murcia dentro del entorno «catalán» en una de sus categorías.

La imagen, creada por el usuario JustASpanishGuy y difundida en X (antiguo Twitter) y algunos foros, propone diferentes maneras de «separar» el territorio español, desde criterios de clima o nivel de desempleo, hasta divisiones más irónicas relacionadas con el idioma, el ocio o los saludos regionales.

Entre las representaciones más comentadas se encuentra la que asocia a Alicante y Murcia con el ámbito «catalán», junto a Cataluña, la Comunitat y las islas Baleares, generando debate entre quienes consideran la etiqueta una broma inocente y quienes ven en ella un guiño a reivindicaciones territoriales.

Mapa que ha generado polémica. JustASpanishGuy

Otras divisiones de este mapa para «dividir España» son igualmente llamativas. En ellas, el eje entre quienes prefieren «videojuegos» o «fiesta», la distinción entre zonas «frías, templadas o calurosas» e, incluso, el reparto de saludos típicos como «hola», «qué pasa quillo» o «bona tarda», este último -en variación oriental- también para Alicante.

Algunos comentarios sobre los saludos señalan que «en Murcia, Cartagena, Orihuela, Torrevieja o Alicante te dirán buenas tardes», remarcando también que en toda la Comunitat se emplea la forma de saludo como «bona vesprada».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Los internautas continúan con la indignación al señalar que «en el Comunitat no se habla catalán... a dividir mejor». También hay comentarios a la inversa como «en Cataluña le llamamos castellano, no español», en cuanto al idioma se refiere.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla
  2. 2 La Zona Norte de Alicante se planta contra el mercadillo ilegal y pide policía a diario
  3. 3 Calendario de mascletàs de las Hogueras de Alicante: estas son las fechas y lugares hasta junio
  4. 4 Un mapa para «dividir España» incluye a Alicante y Murcia en el entorno catalán
  5. 5 Esto es lo que bajará el recibo del IBI en Alicante según la vivienda o local
  6. 6 Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas
  7. 7 El Gobierno licita la redacción de la segunda fase de la Variante de Torrellano para poder retirar las vías de la costa de Alicante
  8. 8 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados
  9. 9 El Hércules viajará a Cartagena sin tres de sus cuatro centrales
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 19 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un mapa para «dividir España» incluye a Alicante y Murcia en el entorno catalán

Un mapa para «dividir España» incluye a Alicante y Murcia en el entorno catalán