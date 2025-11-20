«Es irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo prohíban a los homosexuales solicitar libremente terapias de conversión»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:33 Comenta Compartir

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha cargado duramente contra la denuncia presentada a la Fiscalía por la plataforma ciudadana 'Tu pueblo y el mío'. La asociación ha presentado la querella por unas declaraciones que Monseñor hizo en la radio sobre las terapias de conversión para personas homosexuales, declaraciones que, argumentan, pueden ser constitutivas de un delito de odio«.

El obispo se ha pronunciado en 'X', insistiendo en que esta situación «no tiene recorrido judicial alguno y solo persigue amedrentar a la iglesia para que no se atreva a predicar la Buena Nueva del amor cristiano». Para Munilla esto se ha hecho «para así intentar imponer al conjunto de la sociedad una antropología de Estado basada en la 'teoría gender-LGTBI'».

Munilla ha compartido varias consideraciones en su perfil, cargando contra el Gobierno y ha recordado que las palabras que dirigió sobre las terapias de conversión iban dirigidas como crítica a la Moncloa. «Subrayé que es irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo, hormonas y cirugías incluidas, prohíban a los homosexuales solicitar libremente lo que ellos califican como terapia de conversión», ha remarcado Monseñor.

En este sentido, el obispo de Alicante insiste en que «es totalmente falso que yo haya dirigido crítica alguna a colectivos LGTBI» y asegura que «yo critiqué abiertamente la ley aprobada el pasado año en España en al que se prohíben y penalizan las supuestas terapias de conversión». Monseñor se pregunta pues si «¿es delito criticar al Gobierno y sus leyes? ¿No deberían, entonces, denunciar también a todos los parlamentarios que votaron en contra de esa ley en el Congreso?».

Munilla asegura de manera rotunda que «la Iglesia no puede poer medio de predicar el Evangelio del amor y de la pureza» y avanza que «no vamos a dejar de acompañar a las personas con inclinaciones homosexuales que nos pidan libremente ayuda espiritual para vivir en castidad».

El obispo de Orihuela-Alicante ha terminado su reflexión en redes sociales asegurando que no ha recibido «comunicación alguna de esta noticia de la denuncia» y afirma que «me invita a pensar que hay más interés mediático que judicial».