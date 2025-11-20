Fiscalía investiga al obispo Munilla por unas declaraciones sobre las terapias de conversión sexual La plataforma ciudadana 'Tu pueblo y el mío' ha denunciado sus palabras en la radio y esgrime delitos de odio y de discriminación

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación preprocesal a raíz de la denuncia de la plataforma ciudadana 'Tu pueblo y el mío' contra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en la que se considera que varias intervenciones públicas del prelado sobre las terapias de conversión sexual pueden ser constitutivas de un delito de odio, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la denuncia, presentada por el presidente de esta asociación, Lucas López, y recibida en la Sección de Delitos de Odio y Discriminación, se señala que las palabras de Munilla «tanto en medios de comunicación como en programas de radio» podrían constituir ese ilícito, contemplado en el artículo 510 del Código Penal español, ya que, a juicio de esta agrupación, las intervenciones «exceden el amparo de la libertad de expresión o religiosa».

La entidad resalta que, «con fecha 3 de mayo de 2024», durante un programa de la emisora Radio María, el obispo expresó que «se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales [...] si el acompañamiento que les hacen tiene algún viso de ayudarles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas, entonces eso se entiende como terapia de conversión y eso está prohibido» y «aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano».

La denuncia ha sido remitida a la Fiscalía Provincial de Madrid, «por ser dicha ciudad donde radica la sede de la emisora en la que se efectuaron las manifestaciones denunciadas y territorialmente competente» para «valorar la trascendencia» a nivel jurídico-penal.

«Defensa de las llamadas terapias de conversión»

La plataforma también añade en la denuncia registrada ante el Ministerio Fiscal que las «afirmaciones» de Munilla «equivalen a una defensa explícita de las llamadas terapias de conversión, prohibidas en España en múltiples normativas autonómicas». En este punto, hace referencia al artículo 14 de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.

Igualmente, indica que «en declaraciones recogidas por diversos medios» el prelado «justifica públicamente estas terapias, negando que sean coercitivas y sugiriendo que su prohibición» es un «liberticidio LGTBI».

La agrupación cree que «tales manifestaciones no solo trivializan una práctica ampliamente considerada dañina por la comunidad científica», sino que «legitiman simbólicamente intervenciones que atentan contra la dignidad y la salud psicosocial de personas LGTBI» y «alimentan un discurso de estigmatización bajo cobertura religiosa».