Inteligencia artificial para combatir la soledad en la tercera edad

El proyecto Conecta impulsado por AIJU se ha puesto en marcha en el Centro DomusVi de Babel en Alicante

El Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio de AIJU ha iniciado la fase de validación de 'Conecta', una plataforma basada en nuevas tecnologías diseñada para fomentar la interacción social y reducir la soledad no deseada entre las personas mayores. El proyecto está financiado por IVACE+I dentro de la estrategia de especialización inteligente S3: Transformación digital.

Con él se busca utilizar herramientas tecnológicas innovadoras para fortalecer los vínculos sociales en colectivos vulnerables. A través del ocio y juegos sociales personalizados se pretende capacitar y empoderar a las personas mayores, favoreciendo la creación de relaciones personales y contribuyendo a prevenir el aislamiento.

Los primeros en probar la plataforma serán los usuarios del Centro DomusVi Alicante Babel. Gracias a la aplicación de inteligencia artificial, 'Conecta' puede identificar el estado de ánimo y las preferencias de cada usuario, generando redes sociales adaptadas a sus necesidades y proponiendo intervenciones según el contexto y la persona. Además, la plataforma incluye un servicio de aprendizaje inclusivo que se ajusta automáticamente a cada usuario, mejorando la experiencia en juegos y actividades y fomentando la autonomía de los participantes.

Una vez completado su perfil, los usuarios acceden a tres áreas principales. En la comunidad se les presentan los perfiles más afines según sus respuestas iniciales, lo que facilita la creación de vínculos, detallan sus impulsores.

El chat permite iniciar conversaciones sobre intereses comunes, como eventos locales o la propia comunidad de residencia. La sección de juegos ofrece cinco opciones diseñadas para estimular la participación y la interacción social. Entre ellas, se incluyen juegos tradicionales como el parchís y colaborativos que requieren consenso en las respuestas, todo ello mientras los participantes se ven y hablan en tiempo real, reforzando el contacto y la conexión entre ellos.

El uso de inteligencia artificial como herramienta de conexión social cobra especial relevancia. Con la edad, aumenta la probabilidad de enfrentar situaciones estresantes como la pérdida de amigos, el deterioro de la salud física y mental, el aislamiento, la dependencia de familiares y la disminución de la capacidad de disfrutar actividades satisfactorias.

Según la ONU, actualmente una de cada diez personas tiene 60 años o más, y esta cifra se duplicará para 2050, lo que plantea retos significativos en los ámbitos económico, social, sanitario y político en España.

La responsable del proyecto en AIJU, Rocío Zaragoza, señala: «Conecta pretende crear espacios de socialización, de encuentros sociales, donde estas personas se sientan más útiles, autónomas y, por tanto, con mayor autoestima. Esto repercutirá positivamente en el sistema nacional de salud, ya que actúa de herramienta preventiva, mejorando la autonomía personal de las personas mayores».

Mediante esta tecnología, AIJU busca integrar a las personas mayores en la sociedad de la información, aumentando su autoconfianza y motivación para participar activamente en la vida social. El objetivo final de 'Conecta' es promover la conexión entre personas mayores y disminuir la sensación de soledad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y bienestar general.

