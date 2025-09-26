Las cinco noticias más destacadas de este viernes 26 de septiembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 26 de septiembre.

1 El Alicante es la provincia de España con más municipios en precios máximos de la vivienda

Siete provincias de España registraron en agosto precios de récord en la vivienda. Una de ellas es Alicante, que con 2.595 euros por metro cuadrado se suma a Baleares, Madrid, Guipúzcoa, Málaga, Barcelona y Girona, situándose la Costa Blanca como la sexta más cara del país. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Macrooperación contra una red que abastecía de diésel adulterado a gasolineras 'low cost' de Alicante

La macrooperación llevada a cabo por la Guardia Civil y Aduanas de la Agencia Tributaria, bautizada como 'Tenk', ha permitido, tras dos años de operativa, acabar con una red criminal que introducía desde el este y centro de Europa diésel modificado en las gasolineras 'low cost' de Alicante y de provincias como Murcia, Almería y Valencia. El entramado adulteraba el combustible con una serie de añadidos para hacerlo pasar por aceite y lubricante y así evadir los impuestos asociados al gasóleo y las medidas de seguridad que este requiere. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Supermanzanas, calles peatonales y la rehabilitación de 264 viviendas: Alicante acelera la transformación de Virgen del Remedio

El Ayuntamiento de Alicante continúa avanzando en su plan para transformar el barrio de Virgen del Remedio. El consistorio aprobó el pasado martes la preadjudicación de la reurbanización de la zona a Pavasal por 3,6 millones de euros. A ello se le suma la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad para contratar por lotes las obras de rehabilitación de 264 viviendas, por casi 6,9 millones de euros. Clica aquí para leer la noticia completa

4 Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea

El Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) efectuarán obras de renovación de la línea ferroviaria en el tramo entre San Gabriel, en término municipal de Alicante, y Torrellano, en Elche. Estos trabajos interrumpirán la circulación de los trenes de Cercanías de la línea C1 y también afectarán a los servicios de Media Distancia. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Las hogueras Especiales de Alicante reclaman un reparto equitativo de la subvención: mismo porcentaje para todas las comisiones

Que todas las comisiones de hogueras -sean de la categoría que sean- reciban el mismo porcentaje de la subvención municipal y este se aplique sobre el importe que figura en los contratos con sus artistas. Esta es la propuesta para el reparto de ayudas que reclama Fogueres Especials d'Alacant de cara a 2026. .Clica aquí para leer la noticia completa.

