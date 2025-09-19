Las cinco noticias más destacadas de este viernes 19 de septiembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Pareja de Policía Local y Nacional, durante el dispositivo conjunto en la Zona Norte.

Todo Alicante Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 19 de septiembre.

1 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados

La Policía Nacional y la Local de Alicante han llevado a cabo un operativo conjunto para acabar con un mercadillo ilegal donde se podrían estar vendiendo objetos de procedencia ilícita. El espacio de venta ambulante, ubicado en la calle Cuarzo, en Colonia Requena, no contaba con los permisos municipales para esta actividad. Lee la noticia aquí.

2 El Gobierno licita la redacción de la segunda fase de la Variante de Torrellano para poder retirar las vías de la costa de Alicante

El Ministerio de Transportes ha licitado por 6,3 millones de euros la redacción de los proyectos de la segunda fase de la Variante de Torrellano, lo que permitirá retirar las vías de la costa de Alicante, una de las grandes reivindicaciones del gobierno local y de los vecinos de San Gabriel.. Lee la noticia aquí.

3 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en Benidorm: 230 metros, 64 plantas y precios de hasta 3,4 millones por piso

La TM Tower será una realidad en 2028. El futuro rascacielos residencial más grande de Europa estará en Benidorm y llegará de la mano de la empresa alicantina TM Grupo. Contará con 230 metros de altura, 64 plantas y 260 viviendas de uno a cuatro dormitorios, cuyo precio irá de los 530.000 euros a los 3,4 millones. Lee la noticia aquí.

4 Nervios entre los comerciantes de la locomotora turística de la Costa Blanca por la caída de ingresos este verano

El comercio de Benidorm, la locomotora turística de la provincia de Alicante, ha cerrado un verano negro. Según la Asociación Independiente de Comerciantes (AICO), la campaña estival de 2025 ha sido «la peor en años», con descensos de ventas que en muchos casos superan el 40% respecto al pasado ejercicio. Lee la noticia completa aquí.

5 Alicante Gastronómica busca la mejor tortilla de patatas de España: estos son los finalistas

Alicante Gastronómica se prepara para acoger la cuarta edición del Congreso de Tortilla de Patatas, que contará con los ya asentados campeonato nacional e internacional. Cocineros de distintas provincias de España se darán cita entre el 5 y 6 de octubre en IFA-Fira Alacant.Lee la noticia aquí.

