Las cinco noticias más destacadas de este viernes 17 de octubre en Alicante
TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día
Alicante
Viernes, 17 de octubre 2025, 18:52
La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 17 de octubre.
-
1
La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
La okupación sigue siendo un problema grave en Alicante. La Policía Nacional refuerza su labor para combatir esta lacra social, alimentada por los vacíos legales y retrasos judiciales, realizando intervenciones rápidas y coordinadas que buscan proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pincha aquí para leer la noticia completa.
-
2
La Guardia Civil sorprende a un narco con más de 22 kilos de marihuana durante un control de tráfico en la autopista de Alicante
La Guardia Civil ha detenido a un narco que circulaba por la AP-7 con 22 kilos de marihuana ocultos en su vehículo. El sospechoso fue interceptado en un control de tráfico a la altura de Orihuela por superar la velocidad permitida, según han confirmado fuentes de la Comandancia de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.
-
3
Tres accidentes con 11 coches implicados obligan al cierre parcial del túnel de Sant Joan en la A-70 de Alicante
Varios accidentes simultáneos durante la mañana de este viernes han obligado al cierre parcial del túnel de Sant Joan, dejando importantes atáscos kilométricos entre los puntos 3 y 6. El túnel ha ido abriéndose de manera intermitente para permitir el flujo de vehículos, que se ha concentrado a lo largo de más de tres kilómetros. Clica aquí para leer la noticia completa
-
4
El parque del Pau 2 ya tiene constructor: Alicante se prepara para estrenar su nuevo pulmón con tirolina y toboganes gigantes
El barrio de La Torreta, en el Pau 2 de Alicante, empieza a ver más cerca uno de sus sueños urbanos, el futuro parque Isla de Corfú. El Ayuntamiento ha propuesto adjudicar las obras a la empresa Imesapi S.A., seleccionada de entre una docena de mercantiles interesadas en el proyecto. Clica aquí para leer la noticia completa.
-
5
Las antiguas tabernas históricas de Alicante vuelven a las calles con una ruta gastronómica de tapa y vino a cinco euros
Alicante recupera parte de su idiosincrasia mediante el paladar. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha puesto en marcha la 'Ruta de Taberneros', una iniciativa gastronómica que devuelve a las calles de la ciudad los nombres y recuerdos de las antiguas e históricas tabernas. Clica aquí para leer la noticia completa.
Recibe las noticias gratis en tu móvil
Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:
Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.
Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil
La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.
Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.
«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»
Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.
En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa las notificaciones.
En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa la opción 'Permitir notificaciones'.