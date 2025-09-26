Casa Mediterráneo acoge una presentación sobre ayuda humanitaria en el contexto global La charla se celebrará el próximo lunes 29 de septiembre a las 17 horas y estará a cargo de la secretaria general de la Delegación Socialista Española, Leire Pajín

Inés Rosique Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:18

'Ayuda humanitaria en tiempos de policrisis: reafirmando nuestros principios para respuestas humanitarias más efectivas y ambiciosas' es el nombre del informe que se presentará el próximo lunes 29 de septiembre en Casa Mediterráneo a las 17 horas.

El evento estará dirigido por la secretaria general de la Delegación Socialista Española y relatora permanente de ayuda humanitaria en el Parlamento Europeo, Leire Pajín Iraola. Ella abordará los principales desafíos que enfrenta la ayuda humanitaria en un contexto global caracterizado por múltiples crisis superpuestas.

Pajín dará su opinión sobre el papel de la Unión Europea para reforzar la centralidad de los principios humanitarios y del derecho internacional humanitario. También se trataán temas como el impulso de la defensa de los derechos humanos o afrontar la grave crisis de financiación de la ayuda humanitaria a nivel mundial. Asimismo, destacará la importancia de reconocer y reforzar el papel de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables.

La sesión está abierta al público hasta que se complete el aforo, para aquellos que no puedan asistir se retransmitirá de manera online. Con este acto, Casa Mediterráneo espera «reforzar su compromiso como espacio de debate y reflexión en torno a los grandes retos que afectan al Mediterráneo y al conjunto de la comunidad internacional».

