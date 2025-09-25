Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Interior del Coliseo de Roma. Efe

Casa Mediterráneo muestra el lado más desconocido del Imperio Romano

El sábado 27 de septiembre a las 18 horas dentro del ciclo 'Escritores y el Mediterráneo'

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:34

Casa Mediterráneo celebrará una nueva sesión del ciclo 'Escritores y el Mediterráneo' con la presentación del libro 'Roma Underground. El lado oculto del Imperio', del investigador, geógrafo e historiador Paco Álvarez. El evento es este sábado 27 de septiembre a las 18 horas, abierto al público hasta completar aforo. Contará, además, con emisión online a través de YouTube.

En esta obra, Paco Álvarez propone un viaje fascinante por la Roma invisible y cotidiana, aquella que no aparece en los grandes relatos históricos ni en los mosaicos de lujo, sino en los grafitis, epigramas, epitafios y restos arqueológicos que reflejan la vida de los marginados: pobres, esclavos, delincuentes o prostitutas, es decir, la mayoría de la población romana.

Con un tono divulgativo, irónico y crítico, el autor nos muestra cómo esa Roma underground se parece sorprendentemente a nuestro presente: con inflación, crisis de vivienda, corrupción política y desigualdad social. «El espejo de Roma a veces nos devuelve algo perturbadoramente parecido a la cara oculta de nuestro mundo», señala Álvarez.

La presentación del libro será también una oportunidad para reflexionar sobre la historia desde una mirada distinta, que conecta el pasado con los retos del presente.

Con esta cita, Casa Mediterráneo reafirma su papel como espacio de encuentro y divulgación cultural en torno al Mediterráneo y sus múltiples historias.

