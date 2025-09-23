Casa Mediterráneo debate este viernes sobre el cautiverio de Cervantes en Argel El catedrático José Manuel Lucía Megías, reconocido cervantista y asesor de la nueva película de Amenábar, participa en el acto

Julio Peña es Miguel de Cervantes y el italiano Alessandro Borghi encarna a Hasán, el Bajá de Argel.

Todo Alicante Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

Casa Mediterráneo acoge este viernes una nueva sesión del ciclo Historia y Mediterráneo con la conferencia 'El Mediterráneo cautivo: Cervantes entre dos imperios', un análisis actualizado sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, etapa clave en la vida del escritor y en su obra literaria.

Entre los ponentes destaca José Manuel Lucía Megías, filólogo, escritor y uno de los cervantistas más influyentes de las últimas décadas. Catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, Lucía Megías ofrecerá una visión profunda sobre la experiencia de Cervantes en el Mediterráneo y su influencia en su producción literaria.

Junto a él estará Nesrin Karavar, profesora de literatura turca contemporánea en la Universitat de Barcelona, quien aportará una perspectiva complementaria desde la historia y la cultura otomana, enriqueciendo el análisis del contexto histórico del cautiverio de Cervantes.

La conferencia coincide con el estreno de 'El Cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar, en la que Lucía Megías ha participado como asesor filológico y cervantista. «Estamos viviendo un momento histórico: es la primera vez que un gran director, con su propio lenguaje y universo, dialoga con la vida de Cervantes», afirma el académico. «Existen grandes películas sobre El Quijote, pero no sobre Cervantes», añade.

El catedrático subraya también el papel del arte como puente entre la historia y el gran público: «La película de Amenábar cumple la función del arte: conecta conocimiento y sociedad. Septiembre de 2025 se ha convertido en un mes cervantino gracias a esta película, y como cervantista, estoy encantado de que se hable tanto sobre Cervantes».

El evento se celebrará en el Ágora de Casa Mediterráneo, a las 19 horas, y será abierto al público hasta completar aforo.