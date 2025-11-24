Sanitarios de Alicante relacionan los problemas de desarrollo infantil con el abuso de las pantallas Nueve de cada diez menores pasan más tiempo del recomendado frente a estos dispositivos

Pau Sellés Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:36 Comenta Compartir

El abuso de las pantallas entre los menores preocupa a familias y sanitarios. Los dispositivos electrónicos se han abierto paso en el tiempo de ocio de niños y niñas hasta puntos alarmantes. Tanto es así, que el 81 % de los profesionales sanitarios detecta un aumento de problemas en el desarrollo infantil asociados al uso excesivo de pantallas. Se trata de una de las principales conclusiones que se han puesto sobre la mesa este lunes durante la presentación de la 35ª edición de la Guía AIJU 2025-2026, elaborada por el Instituto Tecnológico del producto infantil y de ocio con sede en Ibi.

«Los problemas de salud más frecuentes detectados por los especialistas incluyen trastornos del sueño (81%), salud mental (69%), obesidad (63%), problemas visuales (63%) y alteraciones posturales o neuromotoras», ha indicado el coordinador del área de Investigación Infantil en AIJU.

Los problemas de salud más frecuentes detectados en menores incluyen trastornos del sueño, salud mental, obesidad, y alteraciones posturales o neuromotoras

El estudio recoge la percepción de 65 médicos especialistas en infancia y de 334 familias con hijos menores de edad, revelando que el 68% de las familias manifiesta una «gran preocupación por el tiempo de exposición a pantallas de sus hijos».

El estudio también refleja que el 91% de los menores pasa frente a las pantallas más del tiempo recomendado por los expertos sanitarios. Además, aunque el 96% de las familias establece normas de uso, un 71% encuentra dificultades para mantenerlas debido a factores como la falta de tiempo, la necesidad de apoyo durante otras tareas y los conflictos con los hijos/as.

Control parental

Por ello, como explica el coordinador del área de Investigación Infantil en AIJU, «entre las medidas más valoradas por los participantes para reducir el tiempo de exposición a pantallas se encuentran charlas informativas para familias, inclusión del tema en el contenido curricular escolar, control parental de tiempo y contenido, uso de figuras públicas para la sensibilización y cuentos ilustrados».

El acto de presentación de esta edición de la guía que ha tenido lugar en la sede de AIJU ha reunido a todos los actores del sector juguetero nacional y ha contado con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor y de la presidenta de AIJU, Sandra Gómez.

Ampliar La consellera Marián Cano ha estado presente en la presentación de la guía. TA

La guía clasifica los juguetes recomendados por temáticas para facilitar su localización y consulta, teniendo en cuenta los diferentes insights y los aspectos psicopedagógicos que desarrollan y dentro de cada bloque por edad. Además, como en la edición pasada, la Guía AIJU 2025-26 incluye una introducción de categoría con una ficha que aporta los datos sobre dónde, cómo, con quién o a qué juegan los niños/as.

Según la presidenta de AIJU, Sandra Gómez, «en AIJU llevamos 35 años investigando y acompañando al sector para impulsar productos y experiencias de juego de calidad, adaptadas a las necesidades evolutivas de los niños y las niñas. Con esta nueva edición de la Guía AIJU seguimos reforzando este compromiso, ofreciendo a las familias información rigurosa y promoviendo una cultura del juego responsable y segura».

«Nos encontramos en un momento de cambio, en el que las pantallas ocupan buena parte de nuestras vidas, pero en el que también las familias están más sensibilizadas con todos los beneficios que el juego aporta en el desarrollo de los niños» José Antonio Pastor Director general de AEFJ

Por su parte, el director general de AEFJ, José Antonio Pastor, ha destacado que «nos encontramos en un momento de cambio, en el que las pantallas ocupan buena parte de nuestras vidas, pero en el que también las familias están más sensibilizadas con todos los beneficios que el juego aporta en el desarrollo de los niños. No sólo es que contribuya a su desarrollo físico o psicológico, es que jugar es la actividad principal para que el niño de hoy se convierta en un adulto equilibrado y feliz».

Los adultos también juegan

La guía alicantina se hace eco también del creciente fenómeno Kidults. Cada vez más adultos incorporan juegos y juguetes en su ocio diario, motivados por la «nostalgia, la desconexión y el interés por el coleccionismo», explican desde AIJU.

Según el estudio realizado por AIJU a 552 consumidores, la mayoría de los jugadores Kidults tiene entre 25 y 44 años y destina entre 100 y 300 euros al año a esta afición. Sus categorías preferidas son los juegos de mesa y los puzles (20%-15%), seguidos por la construcción avanzada (14%), las manualidades (13%) y los juguetes tecnológicos (8%).

Respecto a la frecuencia de juego, la mayoría de los adultos juega ocasionalmente (51%) o varias veces al mes (30%) y el hogar sigue siendo el principal espacio de juego, a menudo compartido con menores y familiares, lo que refuerza el vínculo intergeneracional.

Los datos muestran que el principal motor de los Kidults es el ocio y la diversión (86%), seguido de la relajación y desconexión (54%) o el desarrollo de habilidades como la estrategia y la creatividad (34%), entre otros. Unos beneficios que confirman que el juego aporta tanto bienestar emocional como estimulación cognitiva y refuerzo de los vínculos sociales.

Temas

Ocio

Juguetes

Ibi