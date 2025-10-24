Alerta por salmonela en una cúrcuma en polvo distribuida en Alicante La AESAN recomienda no consumir el producto y, en caso de haberlo hecho y tener síntomas, acudir a un centro sanitario

Pau Sellés Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 12:24 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

Las autoridades alimentarias de nuestro país han lanzado una alerta por la presencia de salmonela en un tipo de cúrcuma en polvo distribuida, entre otras regiones, en Alicante. En concreto, se trata del producto con el nombre 'Haldi Powder' de la marca Ali Baba y que tiene el número de lote 080824 y la fecha de consumo preferente es el 22/04/2026.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado este pasado jueves la alerta, cuyo conocimiento proviene de las autoridades sanitarias de Italia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Además de en la Comunitat Valenciana, la distribución inicial ha tenido lugar en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Canarias y La Rioja, si bien las autoridades no descartan que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Ampliar La alerta lanzada afecta al producto 'Haldi Powder', de la marca Ali Baba. TA

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza), la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.