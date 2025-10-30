Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente ERC exige a Sánchez más contundencia contra la corrupción, no solo actuar «con la puntita»
Productos que contienen sustancias alucinógenas. Facua

Ordenan retirar gominolas checas vendidas en Alicante y la Comunitat por contener sustancias alucinógenas

Una alerta emitida por las autoridades autonómicas indica la presencia de THC y narcóticos en estos productos de confitería de una conocida marca de la República Checa

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:01

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada de gominolas y chocolate de una conocida marca de la República Checa por la presencia de productos alucinógenos. Los productos se han distribuido inicialmente por la Comunitat, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones en otras comunidades autónomas, según detalla un comunicado emitido por la asociación de consumidores en acción Facua.

La Aesan ha tenido conocimiento de estos productos gracias a una alerta emitida por las autoridades sanitarias de la Comunitat, que detallaba la presencia de derivados del cannabis en los lotes de dos productos de confitería procedentes de la República Checa.

Estos productos, que son una barra de chocolate y gominolas de limón, continenen tetrahidrocannabinol (THC) y hexahidrocannabinol (HHC). Se trata de psicoactivos derivados del cannabis con efectos eufóricos y de alteración de la percepción, en el caso del THC, y de narcóticos en el del HHC, indican las mismas fuentes.

En concreto, se trata de todos los lotes de las gominolas 10-OH-THC Lemon Gummies, envasadas en bolsas de plástico, y los chocolates 95% 10-OH HHC, presentados en bolsas de plástico dentro de cajas de cartón. La propia alerta indica que «existe la posibilidad de comprar estos productos alimenticios a través de internet y su consumo implica un riesgo grave para la salud«.

Según indican desde Facua, la Aesan ha advertido de que aunque en el etiquetado de estos productos se incluyen leyendas como «No destinado al consumo» o «Producto de coleccionismo», tienen apariencia de alimentos especialmente atractivos para los niños. Es por ello que la información corresponidente ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de los alimentos de los canales de distribución.

Se recomienda a todas aquellas personas que tengan en su domicilio estos productos afectados, o cualquier otro con THC o HHC en su composición, «que se abstengan de consumirlos».

