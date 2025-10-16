Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Campaña de vacunación en el Hospital General de Alicante. Miriam Gil Albert

La incorporación «tardía» de 6.200 enfermeras compromete la campaña de vacunación en Alicante

SATSE denuncia que la asignación de nuevas plazas coincide con el arranque del periodo vacunal, lo cual está provocando retrasos en las citas y el bloqueo de las agendas para atender a crónicos

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:01

«Improvisación y desorganización.» Así, sin paliativos, denuncia el Sindicato de Enfermería Satse la planificación para la campaña de vacunación COVID-gripe-SRV hecha por la Conselleria de Sanidad.

El sindicato ha emitido un comunicado en el que denuncia que la incorporación, a lo largo del mes de octubre, de 6.200 enfermeras a sus nuevas plazas está comprometiendo el arranque de la campaña (iniciada el pasado 1 de octubre), uno de los periodos del año en que se requiere una mayor disponibilidad de estas profesionales.

La incorporación de estas más de 6.000 enfermeras se produce por la coincidencia en el tiempo de la resolución de tres procesos selectivos —concurso de traslados, OPE 2017-2018 y OPE 2022 de estabilización—, algo que reduce el número de enfermeras disponibles para dar servicio a los usuarios.

Las consecuencias de esto ya se están haciendo notar en los centros de salud, explica Satse, donde se están produciendo retrasos en las citas y en la campaña vacunal. Además, en muchos consultorios «se han visto obligados a bloquear las agendas de las enfermeras para consultas de enfermos crónicos (hipertensos, diabéticos, etc.) con el objetivo de priorizar la vacunación de la población».

Objetivos de productividad

Las agendas de crónicos son uno de los ítems a cumplir para cobrar la nueva productividad que ha creado Sanidad, explica la entidad sindical, y su «paralización probablemente tendrá consecuencias negativas en el importe de la productividad que percibirán las enfermeras de Atención Primaria».

Según el sindicato, todo esto no habría ocurrido si la Conselleria hubiera finalizado estos tres procesos selectivos (uno de ellos iniciado en 2021) en un plazo de tiempo «aceptable»; sin embargo, estos procesos han sufrido un «retraso injustificado» como consecuencia de la «falta de planificación y la gestión descoordinada» de la Generalitat.

Por todo ello, Satse ha exigido a la Conselleria de Sanidad una evaluación «urgente» de los centros sanitarios más afectados por la falta de enfermeras y la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad para evaluar la situación actual y consensuar soluciones con los sindicatos.

