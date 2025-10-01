Arranca la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Alicante Los alumnos de centros educativos, ocupantes de residencias de mayores y personas con discapacidad son los primeros en recibir la dosis | La iniciativa se extenderá al resto de la población a partir del 15 de octubre

José Carlos Martínez Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:35

La campaña de vacunación frente a la gripe ya es una realidad en la provincia de Alicante. Los primeros en recibir su dosis son, desde este miércoles 1 de octubre, los estudiantes de centros educativos, junto con ocupantes de residencias de mayores y personas con discapacidad, según ha dado a conocer la Conselleria de Sanidad.

La inoculación preventiva en las aulas, en la que colabora el departamento autonómico de Educación, se ha ampliado este año a todo el alumnado que cursa el 2º ciclo de Infantil, es decir, menores de 3 a 6 años, según detallan fuentes sanitarias. Además, se inicia también la vacunación en los centros de educación especial.

El director general de Salud Pública de la Comunitat, Juan Beltrán, destaca que ya se han distribuido a los distintos departamentos de salud las dosis necesarias «para que desde hoy puedan comenzar a administrarlas en los colegios a aquellos alumnos cuyos padres lo soliciten». El objetivo, según expone, «es proteger a los más pequeños, uno de los grupos con mayor incidencia de gripe cada invierno, y reducir la transmisión del virus en las aulas y en sus familias».

Cinco puntos de incremento

Los datos de la anterior campaña muestran que el curso pasado se logró aumentar en cinco puntos el porcentaje de vacunación, hasta alcanzar el 42,8%, por encima de la media nacional, recalca Sanidad. De hecho, en el periodo 2024-2025 se inmunizaron frente a la gripe 38.417 escolares en la Comunitat Valenciana: 12.941 en Alicante, 6.149 en Castellón y 19.327 en Valencia.

La directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, ha indicado que trasladando las dosis a los colegios se persigue «facilitar la conciliación de padres y madres, porque así tienen la opción de vacunarlos en el mismo centro educativo«. Para ello se cuenta con equipos sanitarios en los centros de salud de referencia que se hacen cargo de administrar la vacuna a los menores, agrega Suárez.

El procedimiento marca que los padres reciban una hoja informativa sobre la campaña en centros educativos, junto con una autorización que deben firmar si quieren que sus hijos sean vacunados en el colegio. Por otro lado, si lo prefieren, tienen también la opción de hacerlo en su centro de salud.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha argumentado que son susceptibles de unirse a este programa de vacunación «más de 1.400 centros educativos de la Comunitat Valenciana, lo que supone una población diana de 112.705 alumnos«. Cabo espera que este año el porcentaje se incremente »porque las familias han comprobado el beneficio que tiene realizar la vacunación en el colegio».

Ya en julio se llevó a cabo una formación para los docentes y asociaciones de padres para que conocieran con detalle en qué consiste el programa. A partir de ahí, el Consejo Escolar, donde está representada toda la comunidad educativa de cada centro, es el que decide si participan o no, siempre con el consentimiento de los progenitores. «Agradecemos la disposición de los equipos directivos y docentes para que este programa pueda llevarse a efecto», afirma Cabo.

Vacuna nasal

En el caso de los menores, la vacuna frente a la gripe que se emplea se administra por vía nasal; por tanto, no requiere pinchazo, ya que se suministra en forma de aerosol y entre sus beneficios destaca que neutraliza el virus en la vía de entrada, la mucosa nasal.

«Se trata de una vacuna segura y eficaz, pues reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños», insisten desde Sanidad. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y es una vacuna trivalente.

En cuanto a la campaña de vacunación frente a la gripe dirigida al resto de la población, arrancará el 15 de octubre en toda la Comunitat Valenciana, dando prioridad a los grupos de riesgo.

La vacunación a personas mayores de residencias y usuarios de los centros de discapacidad comienza también este 1 de octubre, ya que se trata de grupos vulnerables. El objetivo es que estén inmunizados antes de la llegada del frío y de que se produzca la mayor circulación de virus respiratorios.

En el caso de estos grupos, la campaña de vacunación es conjunta frente a los virus respiratorios (gripe, covid-19 y VRS), por lo que no solo se administra la dosis frente a la gripe, sino que pueden inmunizarse ante esos tres virus. Para ello, equipos de profesionales sanitarios se desplazan a los centros.

Respecto a las personas residentes en centros de discapacidad, comienzan este miércoles a vacunarse frente a la gripe y covid 19. Además, se inmunizará frente al VRS a las personas de 60 o más años en residencias y personas inmunosuprimidas por trasplante de pulmón o progenitores hematopoyéticos, agregan fuentes sanitarias.