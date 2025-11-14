Los hoteleros de Alicante llaman a la especialización en salud para mejorar la atención al paciente extranjero Hosbec reclama profesionalizar los alojamientos con nuevos perfiles para responder al auge del turismo sanitario

Pau Sellés Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:24

'Alicante Salud Destino Global: Competitividad, conectividad y experiencia paciente-turista'. Bajo este título, TodoAlicante ha organizado la última de las dos mesas de debate incluidas en el foro de Turismo de Salud celebrado este jueves en Casa Mediterráneo. Los tres expertos invitados a ofrecer su visión sobre esta materia han sido Roberto Martínez, director de Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros; Carola Valls, responsable de Promoción Turística en Visit Benidorm; y Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec.

Esta última ha puesto sobre la mesa una de las necesidades más apremiantes que afronta el sector en materia sanitaria: la profesionalización y atracción de perfiles específicos. «Tenemos que volver a enamorar a los profesionales para que quieran trabajar en el sector. Eso nos abriría la puerta a una atención más profesionalizada», ha explicado la representante de Hosbec. Como ejemplo de estos perfiles, ha citado a nutricionistas capaces de elaborar dietas personalizadas; o a personal de limpieza especializado en el cuidado de habitaciones para pacientes con necesidades específicas, como aquellos en periodo postoperatorio.

García también ha reconocido que el exitoso modelo turístico de Benidorm puede extrapolarse a otras ciudades de la provincia, algo que conoce bien Carola Valls, responsable de la promoción turística de la iniciativa público-privada Visit Benidorm.

La entidad actúa como nexo entre la administración y actores relevantes como el Hospital de Levante, el primero de los centros abiertos por IMED Hospitales hace ahora 21 años. «Nuestra pretensión es transmitir a los turistas una imagen de seguridad de los servicios sanitarios. También establecemos estrategias de marketing conjuntas para promocionar algunos de los servicios integrales que se ofrecen a los pacientes», ha señalado Valls.

Uno de los segmentos de negocio que la ciudad ha potenciado en los últimos años es el 'wellness', especialmente tras la pandemia. Usuarios procedentes del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Reino Unido y los países nórdicos son los principales destinatarios de estos servicios médicos. En algunos casos, como los procedentes de los Países Bajos, su sistema de seguridad social puede llegar a cubrir determinadas intervenciones en la provincia de Alicante.

Por su parte, Roberto Martínez ha destacado el potencial que representa el entramado sanitario para el sector turístico, ya que muchos cruceristas aprovechan su escala en la provincia para acceder a los servicios médicos de la zona. «Tenemos las condiciones idóneas para convertirnos en un referente, aunque queda mucho por hacer», ha reconocido el director de Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros. Durante su intervención ha defendido además la necesidad de apostar por un modelo de turismo sanitario sostenible que no genere una saturación de los servicios existentes.