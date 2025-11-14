El binomio público-privado, clave para potenciar el turismo sanitario en Alicante Representantes de los grupos IMED, Ribera y Vithas participan en un foro organizado por TodoAlicante, donde identifican como pilares del sector la investigación y una experiencia holística para el paciente

¿Qué hace atractiva a Alicante para el turismo sanitario? Es la pregunta que ha centrado el foro organizado este jueves por TodoAlicante, en el que han participado los tres principales grupos sanitarios privados de la provincia: IMED, Ribera Salud y Vithas. Los ponentes de la primera mesa de debate han sido Alejandro Cañamaque, gerente de los hospitales Vithas en Alicante; Vicente Roig, coordinador del área del paciente internacional del Grupo Ribera Salud; y Gerson Morales, gerente de IMED Alicante.

Los tres han recogido el guante lanzado minutos antes por el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, quien ha instado a fortalecer la colaboración público-privada para consolidar el turismo sanitario. «Nos ha tirado claramente los trastos», ha comentado con humor el representante de Vithas, que ha calificado esa llamada a la cooperación como «un reto necesario». Para Cañamaque, atraer talento es tan importante como atraer pacientes: «El talento es clave, y no hablamos solo de médicos, sino también de otros profesionales, como el personal de enfermería, cuya ratio por habitante en Alicante es de las más bajas del país».

El gerente de IMED, Gerson Morales, ha coincidido con su homólogo al subrayar la importancia de trabajar en conjunto con la Administración. «Tenemos la obligación de entendernos. Si trabajamos en equipo, conseguiremos que los mejores profesionales vengan aquí. Por mucho sol y buenas infraestructuras que tengamos, sin el talento necesario no se puede ser un referente», ha afirmado.

El representante del Grupo Ribera, Vicente Roig, ha introducido en el debate la idea de ofrecer al paciente/visitante una experiencia integral y más humana. «En nuestro grupo contamos con gestores de casos para acompañar al paciente desde su llegada al aeropuerto hasta su alojamiento. Queremos que se sienta comprendido y acompañado», ha explicado. Esa atención personalizada se ha completado con el componente wellness, especialmente relevante en pacientes con dolencias crónicas. En la misma línea, Cañamaque ha destacado la necesidad de «reducir el estrés emocional» del usuario mediante medidas como la adaptación del menú a sus necesidades particulares.

La innovación tecnológica y la investigación también han centrado parte de la conversación. Cañamaque ha aludido a un proyecto de exoesqueleto que lleva a cabo Vithas para pacientes con daño neurológico y problemas de motricidad, así como otras iniciativas en terapias genéticas destinadas a personalizar tratamientos. También ha mencionado un sistema experimental basado en radares médicos capaces de medir las constantes vitales del paciente en su propia habitación, y que también previene de caídas.

El potencial de la IA

Desde el Grupo Ribera, Roig ha resaltado el papel de la inteligencia artificial (IA) para automatizar tareas rutinarias, como la transcripción de entrevistas o la redacción de informes, liberando de tiempo al médico para que se centre plenamente en la atención al paciente. Por su parte, el representante de IMED ha destacado los avances en telemedicina, que permiten mantener un contacto continuo con el paciente incluso después del regreso a su país de origen.

«Antes, el paciente no sabía quién iba a ser su médico hasta tres días antes de la intervención. Ahora, el contacto se establece incluso antes de llegar a España; y antes de coger el avión de vuelta ya dispone de todos los informes», ha explicado.

En la parte final del encuentro, los tres dirigentes han coincidido en la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte para facilitar el acceso a los centros sanitarios. También han señalado la importancia de orientar el modelo sanitario hacia un enfoque más preventivo, que ponga el acento en la promoción de la salud y el bienestar, sin limitarse únicamente a la atención asistencial.