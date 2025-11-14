Mancebo siendo entrevistada por Concha Pastor, directora de TodoAlicante, en la sede de Casa Mediterráneo, emplazamiento donde ha tenido lugar el foro.

El director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, José Mancebo, se ha erigido en la punta de lanza del foro organizado este jueves por TodoAlicante, centrado en el potencial del turismo sanitario en la provincia de Alicante.

Para Mancebo, ese gran valor diferencial reside en un binomio «indisoluble» que define a la provincia: «Un entorno privilegiado y un gran talento sanitario». El responsable del patronato ha querido, además, hacer una precisión terminológica respecto al propio título del foro: «No me gusta hablar de turismo de salud, porque debe prevalecer la visión del paciente sobre la del cliente. Prefiero definir este fenómeno como una medicina en un entorno turísticamente favorable».

Aunque el segmento del turismo sanitario goza de condiciones muy ventajosas en Alicante, Mancebo ha señalado la necesidad de articularlo como un sector estructurado, algo que —según ha dicho— solo será posible mediante una mayor colaboración entre la administración pública y las empresas. «Nos falta una estrategia conjunta, a través de una figura como pueda ser una fundación o un think tank que coordine los esfuerzos de ambos actores. Desde la administración, también debemos hacer autocrítica», ha reconocido.

El mensaje ha ido dirigido a los representantes de los tres grandes grupos sanitarios privados —Imed, Vithas y Ribera Salud—, presentes en la primera de las dos mesas de debate celebradas durante el foro.

En cuanto al origen de los turistas que recurren a los servicios de salud en la provincia, Mancebo ha destacado la importancia del mercado británico: cuatro de cada diez pasajeros internacionales que llegan al aeropuerto de Elche-Alicante proceden del Reino Unido. «Nuestro mercado internacional se dirige fundamentalmente a Europa y, más allá del británico, también destacan los de Bélgica y Holanda, con especial mención al alemán, que en los últimos años se ha vuelto a enamorar de nuestra provincia». Entre los mercados emergentes, ha resaltado el polaco, un verdadero «fenómeno», ya que el público de ese país muestra una marcada afinidad por la cultura y el estilo de vida mediterráneo.

Medicina y bienestar

Más allá de la procedencia, el turismo sanitario en Alicante se divide, según Mancebo, en dos grandes vertientes: «Por un lado, la asociada al tratamiento por motivos estrictamente médicos; y por otro, la orientada al bienestar», esta última más conocida como wellness. En este ámbito, el estilo de vida mediterráneo se convierte en un valor añadido que se ofrece al visitante a través de salones de spa, gastronomía, medicina estética o tratamientos deportivos. La urbanización de Altea Hills y el municipio de l'Alfàs del Pi, con destacadas comunidades rusa y noruega, respectivamente, son ejemplos de enclaves donde este modelo empresarial se ha consolidado con éxito.

El futuro del turismo sanitario, sostiene Mancebo, se presenta halagüeño. Diversos factores apuntan en esa dirección: «el envejecimiento progresivo de la población, la creciente preocupación por la salud tras la pandemia, y el desarrollo de la ciencia médica». En este contexto, ha añadido, «la administración pública debe acompañar sin molestar; ese es nuestro cometido con las empresas del sector».

Como cierre, Mancebo ha dejado una frase que resume el espíritu del encuentro y la esencia del fenómeno: «La gente viene a Alicante no solo porque sea divertido, sino también porque es sano».