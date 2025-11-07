Alicante se convierte en puerto de moda con la llegada récord de 112 cruceros el próximo año Royal Caribbean y Fred Olsen eligen la ciudad como base y refuerzan el crecimiento del turismo marítimo junto a MSC Cruceros

La ciudad de Alicante vive un momento histórico en su relación con el turismo y el mar. Así lo vaticina el próximo récord a batir de cara al 2026, con previsión de acoger un total de 112 cruceros entre enero y diciembre.

Esta cifra, anunciada por la Autoridad Portuaria, supone un aumento del 7,7 % respecto a este 2025 -a poco más de mes y medio de cerrar el ejercicio- y consolida a la ciudad de Alicante como uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo occidental.

El dato de estos nuevos cruceros a recibir el próximo año en Alicante no solo refleja el crecimiento sostenido del puerto, sino también su papel cada vez más relevante dentro del turismo internacional de lujo.

Así, el calendario provisional de atraques incluye 15 jornadas con doble escala, en las que coincidirán dos buques en el mismo día, y una jornada con triple escala, una circunstancia excepcional que demuestra la alta demanda del destino.

Además, seis embarcaciones realizarán su primera escala en Alicante, entre ellas el ICON 3, uno de los cruceros más innovadores del mundo y buque insignia de la nueva clase Icon de Royal Caribbean.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha destacado que «el incremento del 7,7 % en las escalas de cruceros demuestra la confianza de las navieras en Alicante y la solidez de nuestro modelo de crecimiento sostenible».

Rodríguez ha subrayado también el trabajo conjunto del Observatorio de Cruceros, integrado por la propia Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento, la Diputación, Global Ports Holding y la Asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros, que tiene como objetivo impulsar un turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado.

Más compañías eligen Alicante como puerto base

A la llegada de los cruceros se suma otro hito, ya que Royal Caribbean y Fred Olsen han elegido Alicante como puerto base para sus operaciones en el Mediterráneo y el Atlántico. Ambas compañías se suman a MSC Cruceros, que ya mantiene un compromiso estable con la provincia.

Esta triple apuesta convierte a la ciudad en un centro estratégico de embarque y desembarque para miles de viajeros que iniciarán o finalizarán aquí sus itinerarios.

Equilibrar economía y sostenibilidad

El crecimiento previsto para 2026 en el puerto de Alicante se enmarca en un modelo turístico que busca equilibrar el impacto económico con la sostenibilidad ambiental. Las compañías que operan en la ciudad están apostando por buques más eficientes, que reducen el consumo energético y las emisiones, en línea con las políticas europeas de descarbonización.

Y es que el impacto del turismo de cruceros se deja sentir en la economía de Alicante. Cada escala supone una importante inyección para el comercio, la hostelería y los servicios turísticos. Según estimaciones del sector, cada pasajero gasta una media de entre 80 y 120 euros durante su estancia en la ciudad, lo que podría traducirse en millones de euros de ingresos adicionales para Alicante y su entorno metropolitano.