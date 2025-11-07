La falta de podólogos en el sistema público pone en riesgo los pies de 170.000 diabéticos en Alicante Los profesionales urgen a Sanidad a que cumpla su promesa de crear plazas públicas, pendiente desde hace tres años

Pau Sellés Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:44

El Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana ha alertado que la ausencia de estos profesionales en el sistema sanitario público pone en riesgo la salud y los pies de cerca de 170.000 personas diabéticas en la provincia de Alicante. Por ello, la entidad urge a la Generalitat Valenciana a que cumpla la promesa hecha en 2022 de crear plazas públicas para podólogos y varias unidades de pie diabético.

La demanda llega una semana antes de que se conmemore el Día Mundial de la Diabetes, que tiene lugar cada 14 de noviembre. Recuerdan desde la entidad colegial que la mayoría de casos de pie diabético se detectan cuando las lesiones ya están avanzadas debido a la falta de revisiones periódicas en el sistema sanitario público.

«Alrededor del 18% de las personas que padecen diabetes tienen riesgo de padecer amputación por el llamado pie diabético. Y hemos de tener en cuenta que un 85% de las amputaciones podrían evitarse si los pacientes recibieran una valoración podológica temprana y un tratamiento. Esto hace esencial la presencia de la Podología, como rama sanitaria especializada en la salud del pie, dentro del sistema público de salud», ha declarado Antonio Viana, presidente del ICOPCV.

Los podólogos de la Comunitat han reivindicado que la atención podológica «no es un lujo, sino una herramienta esencial de salud pública». Aseguran que la incorporación de podólogos en los equipos multidisciplinares de los hospitales y centros de salud permitiría detectar lesiones incipientes, educar al paciente en el autocuidado del pie diabético y reducir complicaciones que derivan en largas hospitalizaciones y amputaciones evitables.

Afecciones comunes

Algunas de las afecciones más comunes en los pies de las personas diabéticas son las alteraciones de la marcha, las lesiones cutáneas y úlceras y, la complicación más grave que son las amputaciones. Las causas que generan estas complicaciones son las neuropatías que suelen aparecer, problemas vasculares y problemas de cicatrización.

«Es fundamental disponer de herramientas que ayuden a prevenir complicaciones en el pie diabético. Una de las áreas de actuación es la elección adecuada del calzado, que influye directamente en la salud del pie, pero hasta ahora no existía un sistema claro y verificable que acreditara la idoneidad del calzado para personas con diabetes», ha explicado Cristina Martínez, podóloga y miembro de la junta directiva del ICOPCV. Por este motivo, el ICOPCV ha colaborado con INESCOP para la creación de un sello de garantía en calzado diabético, denominado «Diabetic».