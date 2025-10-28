Inescop y el Colegio de Podología lanzan un sello para fabricar calzado enfocado a diabéticos Bajo la marca 'Diabetic', el acuerdo permite definir criterios clínicos y técnicos para elaborar zapatos que prevengan úlceras, infecciones y amputaciones

El convenio ha sido suscrito en la sede de Inescop por Antonio Viana, presidente del ICOPCV (izquierda), y Eduardo Calabuig, director general de Inescop (derecha).

Pau Sellés Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Las personas que padecen diabetes son propensas a sufrir problemas en sus pies. Úlceras, infecciones y amputaciones son algunas de las complicaciones que pueden sufrir estos pacientes, y disponer de un calzado adecuado puede prevenir estos efectos. Es por ello que Inescop y el Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) han anunciado el lanzamiento de un sello que permitirá definir criterios clínicos y técnicos con los que certificar calzado apto para personas con diabetes.

El sello, que lleva el nombre de 'Diabetic', nace de un convenio suscrito por ambas entidades, y que se ha formalizado en la sede de Inescop en Elda por Antonio Viana, presidente del ICOPCV; y Eduardo Calabuig, director general de Inescop. La presentación pública del sello tendrá lugar el 30 de octubre en la sede de Inescop, durante un evento que reunirá a profesionales sanitarios y empresas.

Los responsables de la iniciativa aseguran que 'Diabetic' viene a cubrir la falta de referencias compartidas en la prescripción y diseño de calzado para personas con diabetes

Los responsables de la iniciativa aseguran que 'Diabetic' viene a cubrir la falta de referencias compartidas en la prescripción y diseño de calzado para personas con diabetes.

«Con este acuerdo damos al colectivo sanitario un criterio objetivo y verificable para recomendar calzado a las personas con diabetes. El sello nos ayudará a prevenir úlceras, infecciones y amputaciones, alineando mejor la prescripción clínica con la realidad del mercado y la seguridad del paciente», ha señalado Antonio Viana, presidente del ICOPCV.

«Unimos evidencia clínica y verificación tecnológica para que la elección del calzado deje de basarse en declaraciones genéricas y pase a apoyarse en ensayos y datos técnicos. Invitamos a las empresas a sumarse; el sello Diabetic se presentará el 30 de octubre en Inescop y explicaremos cómo acceder al procedimiento de verificación», ha afirmado Eduardo Calabuig, director general de Inescop.

Innovación abierta

El sello es resultado de un proceso de innovación abierta que ha implicado a profesionales sanitarios, tecnólogos, fabricantes y pacientes en el marco del proyecto Red iDiaFOOT, financiada por Ivace+i y liderado por Inescop.

En el evento «La ventaja invisible en calzado: salud y confort como palanca de negocio», que tendrá lugar el 30 de octubre en la sede de Inescop en Elda, se explicará cómo trasladar evidencia clínica y verificación técnica a decisiones de diseño, prescripción y compra. Participarán especialistas clínicos, representantes de la industria y expertos en innovación.

Temas

Diabetes

Elda

Calzado

Innovación