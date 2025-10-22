Compromís denuncia esperas de 17 días para una cita médica en algunos municipios de Alicante Dos de cada tres centros de salud de la provincia incumplen la recomendación de citar en menos de dos jornadas

Las esperas son uno de los grandes quebraderos de cabeza que debe afrontar el sistema público de salud. Una de las áreas donde más se dejan notar estas demoras es en la atención primaria, donde trabajan el grueso de facultativos de medicina familiar. En algunos municipios de la provincia de Alicante, la espera para concertar una cita con estos profesionales es de 17 días.

Así lo ha denunciado Compromís a partir de cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad obtenidas de una pregunta parlamentaria. Las principales demoras a las que alude la formación se registran en Alcalalí (17 días); así como en Jesús Pobre y Elx Sapena, con unos 13 en cada uno; L'Atzúbia, con algo más de 12; Pego, con once, y Santa Pola, con diez. Parte de estos datos también están extraídos de las encuestas realizadas por Compromís en su web, en el marco de la campaña 'Im-pacients'.

De acuerdo a sus estadísticas, dos de cada tres centros de salud de las comarcas alicantinas incumplen la «recomendación» de dar cita en menos de dos días. Así, ha aseverado que esta situación se produce en 178 de los 269 centros y que 30 de los que no siguen esa pauta no dan turno antes de una semana.

La coalición ha resaltado que las cifras de la Conselleria de Sanidad muestran, además, que la espera en pediatría «más larga» de la Comunitat Valenciana roza los 6,5 días de media en el centro de salud de Campoamor, ubicado en la ciudad de Alicante.

Sin embargo, Compromís ha acusado a la Generalitat de «mentir» con esas cifras porque, a su juicio, «no» representan «la realidad de la gente», que ha atribuido a las respuestas obtenidas en los formularios de la web de la campaña 'Im-pacients'.

Al respecto, ha resaltado que «la media real de espera en la provincia alicantina está en torno a 8,8 días» para ser atendido en medicina familiar y que «todos los centros superan los dos días de recomendación y el 58 por ciento de ellos dan cita pasada una semana de la petición del ciudadano». El «peor» de estos datos está en la ciudad de Alicante, con «14 días» de demora en el centro de salud de Campoamor, según la coalición.

Estas cifras las han ofrecido este miércoles en Alicante la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, así como el diputado Carles Esteve y los ediles de la coalición en el consistorio de la ciudad Rafa Mas y Sara Llobell, quienes han criticado lo que han calificado de «estrategia de degradación de la sanidad pública llevada a cabo por las políticas de PP y Vox».

En esta línea, Aitana Mas ha recriminado al Consell que «en cuestiones de salud no vale el partidismo al que juega el PP». «Estamos pendientes de salvar muchas vidas y eso quiere decir que necesitamos una mayor transparencia, porque, como han dicho mis compañeras, los datos que ofrece la Conselleria son mentira».

Por su parte, Sara Llobell también ha protestado por la situación de la capital alicantina: «Las promesas sanitarias de Mazón tras dos años no tienen puesta ni una piedra. Faltan a la verdad. En Alicante estamos observando cómo se quiere crear un 'hub' sanitario en la avenida de Dénia para apostar por privatizar la sanidad de nuestra ciudad».