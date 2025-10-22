El Hospital General de Alicante, referente autonómico en cirugía compleja de deformidades óseas Sanidad reconoce al centro como unidad de referencia en tratamientos de alargamiento y corrección ósea | Cada año atiende cerca de 200 pacientes con estas patologías

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha sido designado por la Conselleria de Sanidad como unidad de referencia en la Comunitat Valenciana para el tratamiento de deformidades óseas y técnicas de alargamiento de extremidades. Esta acreditación, válida durante cinco años, reconoce el trabajo consolidado de un equipo multidisciplinar que cada año atiende a cerca de 200 pacientes con este tipo de patologías.

La decisión se ha basado en criterios asistenciales, técnicos y de experiencia acumulada en el manejo de casos de alta complejidad. El objetivo es claro: concentrar los casos más delicados en centros con recursos específicos y profesionales altamente especializados, lo que permite mejorar los resultados y garantizar una atención más eficaz y segura.

Según explican los responsables del servicio, Antonio García López, jefe de Traumatología, e Ismael Díaz Llopis, responsable de Rehabilitación, el hospital atiende anualmente una media de 20 nuevos pacientes con deformidades óseas complejas o dismetrías, tanto congénitas como adquiridas. A ello se suma un seguimiento continuado de al menos dos años en adultos, y hasta el cierre del crecimiento en el caso de pacientes pediátricos.

Estas alteraciones, aunque no muy frecuentes, requieren un enfoque quirúrgico y rehabilitador muy específico, en el que intervienen distintos servicios: Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación, Radiodiagnóstico, Enfermería, Fisioterapia y profesionales TCAE, entre otros.

Uno de los elementos clave en esta unidad es la figura de la enfermera gestora de casos, que coordina el circuito del paciente -desde las citas hasta los ingresos- y mantiene un canal directo de comunicación para resolver incidencias o dudas.

Patologías e intervenciones

El espectro de pacientes atendidos abarca desde niños con malformaciones congénitas o síndromes genéticos como el de Turner, hasta adultos con secuelas de fracturas, infecciones o tumores óseos. También se abordan deformidades no corregidas durante la infancia y dismetrías causadas por traumatismos u otros procesos.

Para tratar estos casos, el equipo del Hospital Doctor Balmis emplea técnicas de última generación como los sistemas de crecimiento guiado, el uso de clavos endomedulares o de fijadores externos asistidos por software. Todos ellos permiten realizar procedimientos de alargamiento óseo o corrección progresiva de deformidades con precisión milimétrica.

Entre estos procedimientos destaca la osteogénesis a distracción, que consiste en cortar el hueso (osteotomía) y separarlo lentamente mediante dispositivos internos o externos. El propio cuerpo genera nuevo tejido en el espacio creado, logrando una elongación progresiva del hueso.

Tecnología desarrollada desde Alicante

La actividad de esta unidad no se limita a la atención clínica. También participa en líneas de investigación y desarrollo en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y con la Universidad de Alicante, a través de la Unidad Mixta BioFAB, dedicada al diseño y fabricación biomédica.

Además, el hospital tiene capacidad docente y contribuye a la formación de nuevos profesionales en este campo, al tiempo que trabaja en la implantación de nuevas terapias y tecnologías aplicadas a la traumatología.

Con esta designación, el Hospital Doctor Balmis se consolida como uno de los centros de referencia autonómicos en el abordaje de patologías musculoesqueléticas de alta complejidad, aportando experiencia, innovación y una atención integral a pacientes de toda la Comunitat Valenciana.