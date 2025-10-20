Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Render de los tres futuros centros de salud de Alicante. TA

Chequeo a los nuevos centros de salud de Alicante: Garbinet, La Torreta y La Condomina

Dos de los proyectos retomarán las obras antes de acabar el año tras solventar «problemas técnicos» y el otro se licitará el próximo enero

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:30

Alicante contará próximamente con tres nuevos centros de salud ubicados en el barrio de La Torreta -Pau 2-, Garbinet y La Condomina -playa de San Juan-. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha realizado este lunes un chequeo de los proyectos durante la visita a las obras de la nueva Ciudad de la Justicia.

Según el jefe del Consell, las obras de los centros de salud de Garbinet y La Torreta se retomarán antes de que acabe el año tras solventar problemas «técnicos» en el primer caso y de «cimentación» en el segundo. Por su parte, el de La Condomina saldrá a licitación en enero de 2026.

Con la realidad demográfica de la provincia -convertida en la quinta más habitada de toda España- y con la perspectiva de crecimiento, las infraestructuras sanitarias se han convertido en un aspecto esencial para cimentar el estado del bienestar entre los alicantinos.

La Condomina

La Condomina

El futuro centro de salud de La Condomina de San Juan playa será uno de los cinco centros más importantes de la Comunitat Valenciana, según ha destacado el dirigente autonómico.

El proyecto, que saldrá a licitación en enero de 2026 y cuyas obras comenzarán durante el próximo verano, se situará en la avenida Locutor Vicente Hipólito, atenderá a cerca de 21.000 ciudadanos y contará con una superficie construida de cerca de 3.500 metros cuadrados.

Render del futuro centro de salud de La Condomina. AA

El edificio se desarrollará en planta baja y dos alturas e incorporará las áreas funcionales de recepción, medicina de familia con ocho consultas de medicina y otras tantas de enfermería, pediatría con cuatro consultas médicas y dos de enfermería pediátrica y odontología preventiva.

También incluirá, según el proyecto, áreas de la mujer y de las curas avanzadas, zona de extracciones y tratamientos, una consulta de rehabilitación con fisioterapia y gimnasio, un punto de atención continuada y un área administrativa.

Garbinet

Garbinet

Tras unos «problemas técnicos» que han retrasado el inicio de las obras, el centro de salud de Garbinet comenzará su ejecución antes de que acabe el año, según ha manifestado Carlos Mazón. El nuevo edificio dará cobertura a unos 20.000 residentes, de los cuales, la gran mayoría tienen asignados el centro de salud Hospital Provincial-Pla y el centro auxiliar del barrio.

La inversión prevista ronda los siete millones de euros, con un plazo de 18 meses para la finalización del proyecto, y se ubicará sobre una parcela de 2.900 metros cuadrados.

Reconstrucción virtual del centro de salud Garbinet. Cor Asociados Arquitectos

Repartidos en tres plantas, el edificio contará con diferentes áreas: Medicina General, con ocho consultas para los profesionales de Medicina Familiar y otras seis para los de Enfermería; Odontología Preventiva; Atención a la Mujer, que incluye la consulta de matrona y una sala de Educación para la Salud; además de otra de Trabajo Social.

En la segunda planta se ubicará la nueva Unidad de Rehabilitación, con gimnasio, consulta de fisioterapia, boxes de electroterapia y vestuarios. También habrá una biblioteca y un área administrativa, además de la zona para servicios generales.

La Torreta

La Torreta

El centro de salud de La Torreta retomará las obras al 100 % este noviembre tras solventar los graves problemas de estructura de los cimientos. Con un coste de 14 millones de euros, la infraestructura promete dar servicio a más de 16.000 vecinos de los barrios La Torreta (Pau 2), Juan Pablo Segundo (Pau 1) y alrededores.

Render del futuro centro de salud de La Torreta. Cor Asociados Arquitectos

El edificio dispondrá de áreas de Rehabilitación, Salud Sexual y Reproductiva, Medicina de Familia, Odontopediatría, además de una zona administrativa.

Por otra parte, prestará asistencia en materia de Salud Mental, Atención a las Conductas Adictivas y Cirugía Menor; y contará con un servicio de Urgencias o Punto de Atención Continuada y un área de Extracciones y Tratamientos.

