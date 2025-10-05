Alicante se vuelca con la salud mental en una multitudinaria marcha de la Fundación Adiem Familiares, entidades y representantes públicos recorren el centro de la ciudad para apoyar la inclusión y romper estigmas

Adrián Mazón Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 21:10

Alicante se ha llenado este domingo de color, emoción y compromiso con motivo de la quinta Marcha del Día Mundial de la Salud Mental, organizada por la Fundación Adiem.

Cientos de personas -entre usuarios, familias, profesionales, voluntarios y representantes institucionales- han recorrido el corazón de la ciudad para visibilizar la importancia de cuidar la salud mental y acabar con los estigmas que todavía la rodean.

La marcha, que ha partido desde la avenida del Doctor Gadea de Alicante, frente al edificio de Fundación Mediterráneo, y ha finalizado en la plaza de la Montañeta, ha celebrado «cinco años caminando juntos por una misma causa».

Para Adiem, esta edición ha tenido un valor especial, ya que llevan medio decenio sumando pasos, voces y fuerzas en defensa de los derechos y la dignidad de las personas con problemas de salud mental.

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', la cita ha puesto el foco en una realidad universal. «Todas las personas somos vulnerables ante las crisis y emergencias que afectan al mundo actual».

La jornada ha concluido entre aplausos y abrazos en la plaza de la Montañeta, donde se ha recordado un mensaje que resume el espíritu de esta cita: «Caminar juntos nos hace más fuertes».

