Formar a los psicólogos que necesitan nuestros adolescentes

La adolescencia es una etapa marcada por transformaciones profundas, tanto a nivel personal como académico y social. El paso de primaria a secundaria puede convertirse en un desafío emocional significativo, en el que el acompañamiento de un psicólogo sanitario adquiere una importancia crucial. La detección temprana de señales como ansiedad, tristeza persistente, aislamiento social o dificultades en el rendimiento académico permite prevenir problemas mayores y garantizar un desarrollo más equilibrado.

El psicólogo sanitario no solo interviene en la atención clínica de estas dificultades, sino que también desempeña un papel central en la prevención, la psicoeducación y la promoción de la salud mental. Su labor se extiende al trabajo con familias, docentes y comunidades educativas, configurando un rol profesional imprescindible en la construcción de entornos más saludables y resilientes.

En los últimos años, el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes y jóvenes —acentuado tras la pandemia— ha puesto de manifiesto la necesidad social y académica de formar profesionales de la psicología con competencias clínicas sólidas y actualizadas. La empleabilidad en el ámbito sanitario y educativo refleja esta demanda creciente, donde el psicólogo general sanitario ocupa una posición de especial relevancia.

En un contexto en el que los trastornos psicológicos están en aumento y la conciencia sobre la salud mental crece, la Universidad Europea en Alicante se ha posicionado como un referente en la formación de profesionales capaces de responder a estos desafíos. Su Máster Universitario en Psicología General Sanitaria ofrece una formación integral que abarca desde la evaluación y el diagnóstico hasta la intervención en distintos entornos clínicos, combinando conocimientos teóricos con habilidades prácticas esenciales para enfrentar la realidad sanitaria actual.

Como destaca Silvia Melero, directora del programa en el Campus de Alicante, «este máster combina una sólida base teórica con un enfoque práctico y experiencial, capacitando a nuestros estudiantes para atender a personas a lo largo de todo el ciclo vital».

Los estudiantes cuentan con instalaciones de referencia en el área de psicología, entre ellas gabinetes de atención psicológica, salas de observación con sistemas de grabación y espacios diseñados para la práctica profesional. Todo ello asegura un entorno de aprendizaje experiencial que reproduce las condiciones del ejercicio real y fomenta la adquisición progresiva de competencias clínicas.

Con 18 meses de duración y 90 ECTS, el programa se oferta en distintas modalidades y destaca por su enfoque práctico: 450 horas de prácticas clínicas en colaboración con centros de la Comunidad Valenciana y la orientación de docentes en activo con amplia experiencia clínica. Esta estructura garantiza una formación aplicada, alineada con las necesidades reales del sector y prepara a los futuros psicólogos para abordar con eficacia los problemas de salud mental de la población. Así, la Universidad Europea consolida su trayectoria como institución comprometida con la excelencia académica y a la vanguardia en temas salud mental en la región.

De este modo, el programa no solo contribuye a cubrir una necesidad social urgente en materia de salud mental, sino que también consolida el papel de la Universidad Europea como institución comprometida con la excelencia académica, la innovación en la formación y el bienestar psicológico de la sociedad.

