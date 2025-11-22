Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante su intervención. Miriam Gil Albert / Shootori

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se rinde ante el Elche CF en los Premios Alicantinos 2025

El club franjiverde fue distinguido por su regreso a Primera en una gala donde el primer edil elogió a la entidad ilicitana

La Cotorra

Alicante

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:23

Comenta

El Elche Club de Fútbol se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la tarde-noche durante la celebración de los Premios Alicantinos 2025, organizados por TodoAlicante este miércoles 19 de noviembre. En una gala que reconoció el mérito, esfuerzo y contribución de personas, asociaciones, instituciones y empresas de toda la provincia, el conjunto franjiverde recibió un galardón especial por su regreso a la máxima categoría del fútbol español donde ha demostrado que las grandes alegrías han nacido del esfuerzo compartido: desde la grada, desde los barrios y desde la ilusión colectiva que define al sentimiento franjiverde.

El momento más comentado llegó cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, lanzó un rotundo mensaje de admiración hacia el club ilicitano, unas palabras que no pasaron inadvertidas entre los asistentes: «Mi más sincera enhorabuena al Elche Club de Fútbol, equipo insignia ahora mismo de nuestra provincia y que es un orgullo para todos los alicantinos cuando podemos estar viendo cómo está jugando».

Un gesto que tiene más valor en el el contexto histórico de rivalidad deportiva entre ambas ciudades. Algo que desde que Pablo Ruz y Barcala son alcaldes de Elche y Alicante han decidido dejar de lado para trabajar unidos en favor de proyectos comunes que favorezcan a ambas ciudades.

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, fue el encargado de recoger el premio de manos del concejal de Deportes de Elche, José Antonio Román, y aprovechó su intervención para destacar la dimensión social y emocional que rodea al club. Buitrago recordó que el Martínez Valero se ha convertido en un punto de encuentro para miles de personas cada dos semanas: «Es un orgullo para el club unir a más de 25.000 personas cada dos semanas en el Martínez Valero», afirmó.

Imágenes durante la entrega de premios. Miriam Gil Albert / Shootori
Imagen principal - Imágenes durante la entrega de premios.
Imagen secundaria 1 - Imágenes durante la entrega de premios.
Imagen secundaria 2 - Imágenes durante la entrega de premios.

El presidente también quiso subrayar el papel del estadio como escenario de grandes eventos deportivos recientes. En apenas un mes, el coliseo ilicitano ha acogido a la selección española y, la semana pasada, a la campeona del mundo, Argentina, convirtiéndose en uno de los grandes escaparates deportivos de la provincia. Asimismo, reforzó el compromiso del club con su territorio: «El fútbol mueve pasiones y nuestra vocación es proyectar la imagen de nuestra tierra al exterior», señaló. Y concluyó con un mensaje optimista que resonó en la sala: «Lo mejor para este club todavía está por venir».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Las palabras de Barcala y la intervención de Buitrago marcaron una gala que reforzó el papel del Elche CF como uno de los referentes deportivos y sociales de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  2. 2 Cambios en casi 30 paradas del autobús de Alicante: nuevos recorridos y ajustes en varias líneas por una carrera
  3. 3 Choque térmico en Alicante: la provincia pasa de -2,4 grados a doce en apenas 16 kilómetros
  4. 4 Detenida en Alicante una gestora que desvió 800.000 euros de los planes de ahorro de una treintena de asegurados: así vació sus cuentas
  5. 5 Agenda de la Navidad de Alicante: más de 100 planes, espectáculos, ferias, belenes, conciertos y cabalgatas hasta enero
  6. 6 Silencio en estas calles: mapa de la nueva ZAS en el casco antiguo de Alicante
  7. 7 La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior
  8. 8 Así es la nueva aplicación que usa la IA para evitar atascos y encontrar aparcamiento en Alicante
  9. 9 Un fallo informático bloquea la contratación de las mascletàs de las Hogueras de Alicante
  10. 10 Cae en Elche una célula que llegaba desde el extranjero en binomios, vaciaba casas y abandonaba España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se rinde ante el Elche CF en los Premios Alicantinos 2025

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se rinde ante el Elche CF en los Premios Alicantinos 2025