El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se rinde ante el Elche CF en los Premios Alicantinos 2025 El club franjiverde fue distinguido por su regreso a Primera en una gala donde el primer edil elogió a la entidad ilicitana

La Cotorra Alicante Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:23 | Actualizado 07:33h.

El Elche Club de Fútbol se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la tarde-noche durante la celebración de los Premios Alicantinos 2025, organizados por TodoAlicante este miércoles 19 de noviembre. En una gala que reconoció el mérito, esfuerzo y contribución de personas, asociaciones, instituciones y empresas de toda la provincia, el conjunto franjiverde recibió un galardón especial por su regreso a la máxima categoría del fútbol español donde ha demostrado que las grandes alegrías han nacido del esfuerzo compartido: desde la grada, desde los barrios y desde la ilusión colectiva que define al sentimiento franjiverde.

El momento más comentado llegó cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, lanzó un rotundo mensaje de admiración hacia el club ilicitano, unas palabras que no pasaron inadvertidas entre los asistentes: «Mi más sincera enhorabuena al Elche Club de Fútbol, equipo insignia ahora mismo de nuestra provincia y que es un orgullo para todos los alicantinos cuando podemos estar viendo cómo está jugando».

Un gesto que tiene más valor en el el contexto histórico de rivalidad deportiva entre ambas ciudades. Algo que desde que Pablo Ruz y Barcala son alcaldes de Elche y Alicante han decidido dejar de lado para trabajar unidos en favor de proyectos comunes que favorezcan a ambas ciudades.

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, fue el encargado de recoger el premio de manos del concejal de Deportes de Elche, José Antonio Román, y aprovechó su intervención para destacar la dimensión social y emocional que rodea al club. Buitrago recordó que el Martínez Valero se ha convertido en un punto de encuentro para miles de personas cada dos semanas: «Es un orgullo para el club unir a más de 25.000 personas cada dos semanas en el Martínez Valero», afirmó.

Imágenes durante la entrega de premios. Miriam Gil Albert / Shootori

El presidente también quiso subrayar el papel del estadio como escenario de grandes eventos deportivos recientes. En apenas un mes, el coliseo ilicitano ha acogido a la selección española y, la semana pasada, a la campeona del mundo, Argentina, convirtiéndose en uno de los grandes escaparates deportivos de la provincia. Asimismo, reforzó el compromiso del club con su territorio: «El fútbol mueve pasiones y nuestra vocación es proyectar la imagen de nuestra tierra al exterior», señaló. Y concluyó con un mensaje optimista que resonó en la sala: «Lo mejor para este club todavía está por venir».

Las palabras de Barcala y la intervención de Buitrago marcaron una gala que reforzó el papel del Elche CF como uno de los referentes deportivos y sociales de la provincia.