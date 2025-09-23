Mazón pasa página de la dana y mira adelante: «Libertad, autonomía y futuro» El presidente de la Generalitat intenta arrollar en el Debate de Política General con un discurso de cinco horas repleto de anuncios | Las víctimas y la oposición le plantan cuando se dirige a ellas

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Si el Partido Popular llegó al Palau de la Generalitat con el lema del 'Gobierno del cambio', el presidente Carlos Mazón busca terminar la legislatura con un nuevo impulso, para el que ha presentado 44 anuncios, y otros principios: «Libertad, autonomía y futuro» pasando página del 29O. El Debate de Política General de 2025, que se ha celebrado este martes en Les Corts, venía con un ambiente muy cargado, no en vano era el primero después de las riadas que se llevaron la vida de 229 personas.

Hace once meses de la tragedia, pero su magnitud no ha apagado los ecos. A las puertas de Les Corts se concentraban antes del pleno asociaciones de víctimas, que protestaban y pedían la dimisión de Mazón. El mismo mensaje que, dentro, han repetido los portavovces de la oposición insistentemente.

Mazón sabía lo que le esperaba y ha intentado maniatarlo, rodearlo y superarlo. El presidente de la Generalitat ha intentado desde el minuto uno arrollar a la oposición y a todos con un discurso de cinco horas, digno del mismísimo Fidel Castro. Ha comenzado desplegando una bateria de 44 medidas que el Consell va a implementar en este curso político en todos los ámbitos, desde el cambio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua a una historia clínica única; de las nuevas residencias públicas a una renovada Ley del Suelo.

Como máximo punto de interés, la petición de que los alumnos elijan en la PAU el examen de valenciano o español para la nota, una iniciativa adelantada por TodoAlicante. La medida tiene doble tiro, porque el Minsiterio de Ciencias y Universidades que dirige Diana Morant.

Para la provincia de Alicante, Mazón ha anunciado el desdoblamiento de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja y la colección de arte moderno en el convento de Las Clarisas de Elche.

Medidas, medidas y medidas que ha ido recopilando Mazón para sepultar a la oposición. A las que ha seguido dos horas más de datos sobre la gestión del Consell durante los dos años de legislatura, con dos grandes hitos: la educación infantil de 0 a 3 años y la bajada de impuestos. También, durante una hora y media sobre la reconstrucción tras la dana. Tanto que, en la respuesta al portavoz del PSPV, Mazón se ha arogado la «autoridad moral que da el balance de la gestión».

«Tengo la autoridad moral que da el balance de la gestión» Carlos Mazón Presidetne de la Generalitat Valenciana

Un tiempo que Mazón también ha aprovechado para contraponer la gestión de la Generalitat a la del Gobierno de Pedro Sánchez, con quien Mazón busca enfrentar por el retraso de ayudas a los damnificados.

Ampliar Las 'performances' de la oposición: Mazón recibido con carteles de '229' y la bandera palestina colgada en un escaño El día empezó complicado con una protesta de víctima de la riada del 29O a las puertas de Les Corts, en la que pedían la dimisión del presidente de la Generalitat. Pero las manifestaciones no se quedaban ahí. Los diputados del PSPV recibieron al jefe del Consell con carteles de '229', en referencia a los fallecidos tras la dana hace un año. Un símbolo que quiere perseguir a Carlos Mazón como hace la izquierda en Madrid con Ayuso y los fallecidos en rediencias. No fue el único. Desde el grupo Compromís también dejaron una bandera de Palestina en un escaño.

Todo iba bien hasta que Mazón se ha referido a las víctimas de la dana, después que haya reiterado que «las puertas siguen abiertas» para recibirlas. Representantes de las asociaciones de víctimas de la dana, que seguían el Debate de Política General en la tribuna de Les Corts invitados por los grupos de la oposición, han abandonado el Hemiciclo, seguida por los partidos de izquierdas.

Aunque Mazón ha mostrado su «respeto», se le ha ccambiado la cara. Tanto, que ha tenido que pedir un receso a la presidenta, Llanos Masó. Recompuesto, el jefe del Consell ha continuado con su discurso una hora y media más en los que ha insistido en su lema: «Libertad, autonomía y futuro» y sus 44 medidas.

Réplicas a la oposición

Pero los portavoces del PSPV y Cormpromís no han picado el anzuelo ni un poquito, a pesar de que el presidente de la Generalitat les ha reprochado que ni los mencionaran. De hecho, el síndic socialista, José Muñoz, ha ido en círculos pidiendo la dimisión de Mazón y la convocatoria de elecciones generales. Las dos intervenciones del socialista han girado en torno a la jornada del 29O, con la novedad del escrito de Maribel Vilaplana.

Pero Mazón tenía su réplica tras las declaraciones del presidente de la CHJ, Miguel Polo, y del jefe de Aemet, José Ángel Núñez. Les ha devuelto a los socialistas la misma respuesta que ellos dan en el Gobierno a cualquier información contraria: «Bulo».

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, sí que ha querido ir más allá y ha presentado un decálogo de medidas para un hipotético Botànic III, que ha incluido recuperar medidas como la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE); la tasa turística o los apartamentos turísticos. Una propuesta de gobierno al que no han llegado los socialistas.

Aquí es donde Mazón se ha visto más cómodo, entrando a matar a Baldoví por su coalición, los diputados en Madrid o el pacto secreto con los socialistas para dejar fuera a los nacionalistas de los órganos estatutarios en venganza por quedarse fuera de la Mesa de Les Corts. Sin límite de tiempo, el presidente ha tirado de toda su ironía, sarcasmo y parlamentarismo.

Es lo que quiere Mazón. Una vez conseguida la confianza de la dirección nacional de su partido, trasladada por el secretario general, el siguiente paso ha sido este Debate de Política General. Y este mes de octubre aún le queda el aniversario del 29O y el funeral de Estado con el Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Llegarán y pasarán y quedará el futuro al que ya mira Mazón.