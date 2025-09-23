Las víctimas y la izquierda abandonan el debate en Les Corts cuando Mazón alude a la dana PSPV y Compromís dejan sus escaños | El diputado de Compromís Gerard Fullana se encara con un popular

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 14:34 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

Representantes de las asociaciones de víctimas de la dana, que seguían el Debate de Política General en la tribuna de Les Corts invitados por los grupos de la oposición, han abandonado el Hemiciclo cuando el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, haya reiterado que «las puertas siguen abiertas» para recibirlas.

«Hemos estado y estamos a disposición de todas las víctimas, sin exclusión. Se lo hemos dicho a todas, en privado o en público. No hemos elegido entre buenas o malas (...) Ni lo he hecho ni lo haré jamás. La mano sigue tendida y la puerta sigue abierta, y seguirá estando siempre», ha manifestado Mazón, tras casi cuatro horas de discurso.

Detrás les han seguido los diputados de PSPV y Compromís, dejando a Mazón con la palabra en la boca y casi la mitad de los escaños vacíos. En su salida se ha producido un tenso momento con el diputado de Compromís alicantino Gerard Fullana, quien se ha encarado con un representante popular. La presidenta de Les Corts, Llanos Masó, le ha llamado al orden hasta en dos ocasiones y no le ha expulsado del pleno por un pelo.

Los representantes de las víctimas han recibido una ovación en el ficus de Les Corts por parte de los diputados de PSPV y Compromís antes de abandonar el parlamento valenciano.

En declaraciones a los medios tras abandonar el hemiciclo, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha denunciado que el Consell les «miente a la cara» diciendo que sus puertas están abiertas. «Este señor hoy ha sacado la chistera de los valencianos y ha entrado en fase electoral», ha aseverado sobre Mazón, a quien ha acusado de «maltratar» a las víctimas «desde el primer momento».

Ampliar

Esta representante de las víctimas ha subrayado que Mazón «no abre las puertas ni tiende la mano» a los afectados, sino que «una persona lo hace por él». «Él quiere separar a las asociaciones y legitima a una asociación que no es de víctimas. SOS Desaparecidos no es una asociación de víctimas, se constituyó en 2010 y tiene sede en Madrid», ha expuesto sobre esta entidad con la que el 'president' se ha reunido en dos ocasiones desde el pasado marzo.

«Nosotros no nos vamos a reunir con ese señor, nosotros no legitimamos a ese señor», ha recalcado, tras lo que ha recibido aplausos de los diputados de PSPV y Compromís. Además, ha remarcado que «esto no va de colores políticos» y que solo quieren denunciar la «gestión negligente y homicida» de la dana.

Respecto a su relación con el Consell y con el PP, Álvarez ha criticado que «a nivel personal no dan la talla porque nunca en la vida» se han acercado a las víctimas de la dana: «Nunca nos han saludado, han venido a dar un abrazo, siempre intentan cruzarse la mirada con nosotros». «No son humanos: se ponen el traje de políticos y se les olvida que ellos son humanos y nosotros también», ha resumido, para señalar que entre los afectados también habría «votantes del PP y de Vox.