Mazón busca otra reválida en el Debate de Política General de la Comunitat Les Corts vivirán este martes y jueves otro pleno casi monográfico sobre la riada, con el presidente mirando al futuro y la oposición fija en el 29O

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 07:19 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, encara el Debate de Política General que se celebra este martes y jueves en Les Corts como una nueva reválida, otro obstáculo al que sobreponerse para seguir con vida política e iniciativa institucional. El pleno político más importante del año en la Cámara autonómica vuelve, casi un año después, de la riada del 29 de Octubre. Una fecha negra en la historia regional, con 229 fallecidos, que ha marcado un antes y un después.

Mazón ya compareció en Les Corts a petición propia para dar cuenta de la gestión de la Generalitat aquel martes por la tarde y las jornadas posteriores. De nuevo, las consecuencias de la riada volverán a ser (casi) las principales argumentaciones tanto del líder popular como, sobre todo, la oposición.

El resultado no dependerá de la propuesta de resolución que se apruebe. Se da por descontado que los populares aprobarán la suya, con el apoyo de Vox, y se orillarán las enmiendas de la oposición. Lo importante, en esta ocasión, será el propio desarrollo del debate; si el presidente puede pasar página, centrarse en la reconstrucción y dar alternativas e iniciativas de cara al futuro. O si la oposición es capaz de arrinconar a Mazón con las nuevas líneas de investigación que se siguen en el juzgado de Catarroja.

El debate comenzará a las 10.30 horas. El presidente de la Generalitat Valenciana abrirá el turno de intervenciones sin límite de tiempo. El discurso se articulará en tres tiempos: pasado (reconstrucción de los hechos y medidas de su primer año de gobierno); presente (estado de la reconstrucción y, especialmente, comparando la acción del Consell frente al Gobierno de España); y futuro, con nuevos proyectos y propuestas «basadas en políticas de libertad», afirman desde el Ejecutivo autonómico.

La oposición

Después será el turno del resto de fuerzas políticas, por este orden: PSPV, Compromís, Vox y PP. Los dos primeros le buscarán las vueltas a Mazón, en relación a su actuación el mismo 29O. El síndic socialista, José Muñoz, reiterará dos «mensajes claros»: pedir la dimisión de Mazón y exigir la convocatoria electoral «urgente» para «devolver la voz al pueblo valenciano». Y ofrecerse como la «alternativa» al gobierno popular.

Por su parte, Compromís desea «seguir representando al 80% de valencianos que quieren acabar con el gobierno de Mazón y construir una alternativa valenciana frente a este Consell fracasado». Baldoví incidirá en criticar «la negligente gestión de la dana, las mentiras del Consell y su nefasta gestión de la reconstrucción».

Vox irá por su lado. No puede confrontar con Mazón, al que ha apoyado en todo momento y toda circunstancia, pero tampoco puede presentar un perfil bajo. Por lo que es previsible que abandone el discurso en torno al 29O y gire sobre sus temas favoritos: inmigración, delincuencia, nacionalismo y familia. Su portavoz, José María Llanos, pedirá establecer la «prioridad nacional» para recibir las ayudas de vivienda, una ley integral de «protección de la familia» o acabar con la «imposición ideológica» en las aulas.

Los populares se espera que enfrenten directamente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su lugar en la reconstrucción.

Réplicas y contrarréplicas

Cada portavoz dispondrá de media hora como máximo, tras lo que Mazón les contestará de forma separada o conjunta y de nuevo sin límite de tiempo. Después de la réplica de Mazón a los grupos parlamentarios, estos podrán contestarle y él volver a intervenir, en cada uno de estos casos por un máximo de diez minutos.

Al finalizar la sesión del martes se suspenderá el debate hasta las 10.00 horas del jueves 25 y se abrirá un plazo de media hora para que los grupos puedan presentar ante la Mesa de Les Corts sus propuestas de resolución, hasta un máximo de 12 por cada uno.