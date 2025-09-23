Juanfran Pérez: «Desde el PP mostramos siempre un respeto absoluto por todas las víctimas» El síndic popular critica a la ministra Morant: «para ella es más importante tener cinco minutos de televisión para criticar a Mazón que atender sus obligaciones como ministra»

Todo Alicante Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

El síndic del Grupo Popular en les Corts, Juanfran Pérez, ha señalado que «desde el PP mostramos siempre un respeto absoluto por todas las víctimas». El síndic ha explicado que en el debate de política general «representantes de las víctimas han decidido levantarse en un momento dado del discurso del presidente y abandonar la tribuna de invitados. Nosotros no compartimos esa postura, pero mostramos un respeto absoluto a las víctimas».

Juanfran Pérez ha afirmado que «el presidente siempre ha tenido un respeto a todas las víctimas, sin mirar si pertenecen a una u otra asociación. Podemos estar de acuerdo o no con determinadas decisiones, pero siempre desde el respeto».

Respecto a la marcha de la oposición, el síndic popular ha afirmado que «han hecho algo que estaba premeditado que es irse del hemiciclo, de hecho, no es la primera vez que lo hacen. Lo grave aquí es lo de la sanchista Morant que, aunque tenía consejo de ministros, ha preferido estar aquí. Para ella era más importante tener cinco minutos de televisión y poder criticar a Mazón que atender sus obligaciones como ministra. No nos sorprende la actitud de la oposición porque están en la política del relato».