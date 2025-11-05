Feijóo responde a Abascal: «Sería irresponsable ir a elecciones en la Comunitat Valenciana» El presidente del PP apela a «mantener la estabilidad» con un gobierno «centrado en la reconstrucción»

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

Partido Popular y Vox han iniciado las conversaciones para elegir sucesor a Carlos Mazón mandándose mensajes a través de los medios de comunicación. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que serán «más firmes y más exigentes», subrayando que su formación «no teme» unas elecciones. A lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, les ha respondido que ir a elecciones en esta autonomía en este momento sería «una irresponsabilidad» de la que los ciudadanos «tomarían buena nota».

Feijóo ha subrayado que el Partido Popular tiene «un compromiso con Valencia» que se «votó en las urnas», en alusión a los comicios de mayo de 2023, y ha recalcado que también tienen un Gobierno autonómico «centrado en la reconstrucción de Valencia».

«Después del primer año de las víctimas de la dana y de ese impacto medioambiental personal, familiar y económico que han sufrido más de 800.000 ciudadanos con más de 229 vidas perdidas, creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el Gobierno valenciano», ha manifestado.

Según el líder de los populares, «lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota», en alusión a la posibilidad de que finalmente haya elecciones en la Comunitat Valenciana en 2026 si no hay acuerdo entre PP y Vox para investir a una persona que sustituya a Mazón.

Feijóo y Abascal mantuvieron este martes una conversación, en la que defendió esa necesidad de «dar estabilidad» a la Comunitat Valenciana, un extremo que, según fuentes populares, compartió también el presidente de Vox. Es un mensaje que han repetido estos días otras voces de la dirección nacional del PP, como el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien este miércoles ha defendido «evitar» unas elecciones porque «ningún valenciano entendería» que ahora se «paralizara» la reconstrucción por el proceso electoral.

Por eso, Tellado ha apelado al «sentido de Estado» del presidente de Vox, Santiago Abascal, para llegar a un acuerdo en la investidura de un nuevo presidente que sustituya a Carlos Mazón, máxime cuando, según ha dicho, los votantes de centroderecha y la sociedad española quieren un pacto entre ambas formaciones.