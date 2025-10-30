Comenta Compartir

¿Qué es el barro? Es una mezcla natural de partículas finas de suelo (arcilla, limo, etc.) con un poco de agua. Es un material maleable cuando está húmedo, que se endurece al secarse o cocerse. El barro se forma por procesos geológicos y ambientales: descomposición de rocas, erosión o transporte. Esta definición nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad política, un lodazal de inacción.

Un día después del homenaje de Estado a las 237 víctimas de la dana, esa catástrofe natural que no distingue el bien del mal, estamos ante la mayor desatención palpable que la ciudadanía ha recibido por parte de sus políticos. Porque son nuestros políticos, los hemos elegido nosotros y debemos asumir nuestros errores.

Que Pedro Sánchez y Carlos Mazón deberían haber dimitido pese a evidencias de fallos graves, desviando el foco de las familias afectadas, hubiese sido lo correcto. Hoy mostraban el porcentaje, después de un año, de ayudas enviadas por parte de la Administración central y la autonómica. No llegó a un cincuenta por ciento por parte del Gobierno central y un setenta por la parte autonómica. Cuando escuchas a los afectados que, además han perdido algún familiar, y observas esas cifras, comprendes perfectamente la indignación.

El barro se forma por descomposición; es la que estamos asistiendo día a día en la contienda política. Existen varios tipos de barro pero nos vamos a detener en tres que son los más conocidos y que reflejan la actualidad de este país, en estos momentos: el común (el más raro y diré porque), el refractario y el rojo. De los dos últimos, el refractario es el más peligroso para la salud, resistente al cambio y más costoso, podría ser Carlos Mazón.

El rojo tiene una alta alcalinidad y toxicidad, además de materiales pesados y sustancias peligrosas, podría ser Pedro Sánchez. Estos dos altos mandatarios, uno con aquello de «si necesitan ayuda, que la pidan» y el otro, no estando presente en un momento terrible, no cumplieron y no cumplen con las necesidades de la ciudadanía. El barro común, a pesar de ser el más accesible es el más raro porque tiene buena plasticidad, moldeabilidad y mejor adaptabilidad, podría ser Feijóo.

La premisa mayor de la atención al ciudadano, de ayudarle a mejorar su vida ha desaparecido, demasiadas veces he hecho referencia a ello pero no lo suficiente, lo seguiré repitiendo las veces que hagan falta. Pedro Sánchez y su Gobierno no han estado nunca a la altura de la catástrofe vivida en Valencia. Su vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tenía la responsabilidad de la cuencas estaba estudiando para ser vicepresidenta de la Comisión Europea; mientras el presidente estaba de comida en la India. Ninguno se apresuró para estar presente con sus ciudadanos. Ninguno pensó que la ciudadanía en esos momentos necesita al Gobierno a su lado. Está claro que no había y no hay nadie al mando, solo ego. En cuanto al president de la Generalitat, nunca ha estado esa es la verdad pero ese día, menos todavía.

Los dos deberían dimitir: Carlos Mazón y Pedro Sánchez, y este último, además, convocar elecciones generales. El relato que está atribuyendo la izquierda al president de la Generalitat de que «asesino» (hasta duele escribirlo) a 229 personas está cogido con pinzas, los mató la crecida de los barrancos, los mató una dana excepcional y una serie de errores graves que tiene que ver con decisiones que los responsables no tomaron o no supieron tomar a tiempo. Pero no lo hizo ni Carlos Mazón, ni Pedro Sánchez. Ellos deben irse por incompetentes porque los que estaban al mando, con las competencias delegadas, en segundos y tercero puestos fueron elegidos por estos dos gobernantes.

La justicia debe buscar los culpables penales sin linchamientos mediáticos o políticos (esto último es un deseo que no se cumplirá). Cuando se habla y se dice que se está deshumanizando a Sánchez el problema es que su entorno directo está implicado en asuntos relacionados con supuestos ilícitos que la justicia dirimirá. Cuando se deshumaniza a Mazón, yo pienso en su familia y no creo que sea justo que pasen por un trance hiperbolizado, me refiero cuando lo llaman asesino, no lo es, ¿irresponsable? Quizás, sí.

El barro nos ha invadido, están todos manchados, sin líderes o líderes con pies de barro, el frentismo nos destruye necesitamos reseteo y filosofía nueva. Hay que priorizar empatía, agilidad administrativa y políticas preventivas sobre egos. Ir contra la mitad no funciona o nos ponemos las pilas y empezamos otra vez a buscar consensos y acuerdos o toda la riqueza que hemos construido (con aciertos y errores) desaparecerá y nos lamentaremos. Nunca es tarde si la dicha es buena, es el momento.