El Rey, en el funeral: «La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros» Felipe VI llama la atención sobre la necesidad de «seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes»

Laura Garcés Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:05 Comenta Compartir

«La Reina y yo queremos que los sepáis: estamos ahora y siempre con vosotros». El rey una vez más ha reiterado el apoyo que desde el primer momento han trasladado a las víctimas de la trágica dana. Las palabras de Felipe VI han sido muy claras para reiterar el sentimiento que les une, a don Felipe y a doña Letizia, con los valencianos que hace un año sufrieron la riada y rodavía hoy sufren sus consecuencias.

El discurso de Felipe VI, cargado de sentimiento y emotividad, ha tenido como únicos protagonistas a las víctimas y a sus familiares a quienes ha trasalado el afectuoso mensaje de que sus palabras fueran recibidas como «un abrazo». No ha olvidado tampoco poner el acento en la necesidad de seguir analizando «las causas» de la tragedia y extraer las lecciones necesarias para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones del calado de la dana.

La intervención del Jefe del Estado, la única además de las de los reprsesentantes de las víctimas, ha tenido palabras de gran emotividad como las que ha pronunciado a las víctimas porque «cada nombre, cada historia, cada persona, forma prte de una memoria que nos pertenece y a todos debemos y queremos preservar». Se ha referido a las personas que perdieron la vida como «la razón, el corazón y el serido de este día; un día de emociones que cuesta poner en plabras».

El Rey se ha referido también a la necesidad de «seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar y minimizar en lo posible sus peores consecuencias».

A medida que la intervención avanzaba iba ganado en afecto. Ha manifestado el deseo de que las palabras que pronunciaba «lleguen como un abrazo para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes buscan sus fuerzas en los recuerdos». Ha reiterado el deseo de que su discurso se recibiera como un abrazo que lleno «de cariño, de respero y deseo de consuelo, os legue y os envuelva siempre».

«La atención no debe caer. Hay que estar con los ciudadanos». Ese fue el mensaje que el Rey Felipe VI dejó el año pasado en en Chiva. Habían pasado muy pocos días de la trágica dana y todavía seguían abiertas las heridas por la polémica visita a Paiporta en la que don Felipe y doña Letizia no se apartaron de la lluvia de barro derramada por un pueblo dolido. Pese a todo, prometieron que volverían y lo hicieron en distintas ocasiones: Chiva, Utiel, el funeral por las víctimas en la Catedral, visita sorpresa a Alaquàs, Picanya, Torrent, Catarroja y El Palmar. Y el Rey, varias veces, se encontró con los militares que trabajaban contra la tragedia.

Se pusieron en la piel de quienes sufrían. Y el pasado 12 de octubre, una vez más, demostraron que estaban con los valencianos que padecieron, y aún padecen, los efectos del agua desbocada. No vinieron a verles, sino que invitaron a sus alcaldes a ser parte de la celebración de la jornada de la Fiesta Nacional, del Día de la Hispnidad. Fue un día de emociones. Hoy han vuelto a recordar a las vícimas y acercarse a sus familias en el funeral de Estado.