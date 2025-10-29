Mazón es recibido por los familiares de las víctimas al grito de «asesino» y «rata cobarde» El presidente del Consell entra antes al funeral al no participar junto a los Reyes y el presidente del Gobierno en la reunión con los familiares de los fallecidos

Algunos de los familiares de las víctimas que estaban presentes en el funeral de Estado han recibido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con gritos de «asesino y rata cobarde». El jefe del Consell no ha participado en la reunión que han mantenidos los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con algunos de los representantes de las víctimas de la dana del 29 de octubre. Un encuentro en el que también han participado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la presidenta del Congreso, Francine Armengol.

Mazón, al no estar presente en este acto previo al funeral, se ha dirigido a su sitio en el Museo Príncipe Felipe y ha sido recibido con el evidente disgusto de una parte de los familiares de las víctimas, que habían pedido que el presidente de la Generalitat no estuviera presente en el funeral de Estado.

«Asesino, has matado a mi hermana», se ha podido escuchar en la voz de una mujer, que desde la posición que ocupaban las víctimas de los familiares, han reprendido con dureza al jefe del Consell. «Rata cobarde», también se ha podido escuchar. La mayoría de los familiares portaba una imagen de las víctimas para que quedara patente en la memoria el recuerdo de los 229 fallecidos en la Comunitat Valenciana.

