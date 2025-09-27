Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La consellera de Turismo, Marián Cano, acompañada por el alcalde del municipio, Vicent Grimalt; el chef tres estrellas Michelin y comisario gastronómico del festival, Quique Dacosta; y la vicepresidenta de la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía y presidenta de AEHTMA, Amor López. GVA

El D*NA Festival de Dénia convierte la gastronomía en un arte

El encuentro, que se celebra este fin de semana, fusiona cocina, cultura y creatividad en un entorno marítimo privilegiado

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:54

La octava edición del D*na Festival Gastronómico de Dénia, que se celebra este fin de semana en Dénia, reúne a chefs, productores, artistas y visitantes de todo el Mediterráneo en un encuentro que fusiona gastronomía, cultura y creatividad en un entorno marítimo privilegiado.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha participado este sábado en el acto de inauguración, acompañada por el alcalde del municipio, Vicent Grimalt; el chef tres estrellas Michelin y comisario gastronómico del festival, Quique Dacosta; y la vicepresidenta de la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía y presidenta de AEHTMA, Amor López.

Durante su intervención, la consellera Cano ha felicitado a los organizadores de este certamen, al que ha calificado como «indiscutible protagonista del universo gastronómico mediterráneo y referencia nacional e internacional».

Asimismo, ha puesto en valor la proyección de Dénia como «plaza gastronómica plurinacional, que acoge a algunos de los mejores cocineros del mundo» y ofrece a los visitantes una experiencia única que combina degustaciones, talleres de cocina, espacios dedicados a la enología y propuestas artísticas y musicales.

La responsable de Turismo ha subrayado que el D*na Festival «es mucho más que un evento culinario: es motor de desarrollo económico, vínculo cultural y bienestar para los ciudadanos», destacando que «el turismo gastronómico es una oportunidad para mostrar al mundo lo mejor de nosotros; nuestros productos, tradiciones y hospitalidad, y también nuestra capacidad de innovar sin perder nuestras raíces».

Cano ha recordado que este año Dénia celebra el décimo aniversario de su designación como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, un reconocimiento que «no solo honra a la ciudad, sino a toda la Comunitat Valenciana, y que demuestra que la innovación y la tradición pueden ir de la mano».

Por último, la consellera ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con el D*na Festival, destacando que «este certamen es orgullo de los dianenses y de todos nosotros, porque Dénia es ejemplo vivo y dinámico de lo que significa ser mediterráneo».

