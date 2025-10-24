Todo sobre el Oktoberfest en la plaza de toros de Alicante: horarios, cervezas y actividades Una carpa bávara de cinco mil metros cuadrados preside el coso taurino entre música, comida alemana y miles de litros de Paulaner

Adrián Mazón Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 15:24 | Actualizado 16:03h. Comenta Compartir

La ciudad de Alicante se sumerge desde este viernes por la tarde en el ambiente festivo del Oktoberfest. La emblemática plaza de toros se ha transformado en una gigantesca carpa bávara de más de 5.000 metros cuadrados para recrear el espíritu de la tradicional fiesta alemana.

Música en directo, gastronomía típica y miles de litros de cerveza serán los protagonistas de un evento que promete llenar de color, alegría y brindis la ciudad hasta el próximo 9 de noviembre.

Ampliar Fiesta del Oktoberfest. TA

El festival, de entrada libre, abre sus puertas este viernes 24 de octubre a las 19 horas con la tradicional ceremonia de apertura del primer barril de cerveza, al grito bávaro de «O'Zapft is!» («¡Ya está abierto!»).

Este ritual marca oficialmente el inicio de más de dos semanas de celebración, en las que alicantinos y turistas podrán disfrutar del sabor de Alemania sin salir de la provincia.

Gastronomía, cerveza y concursos

En la carpa bávara de la plaza de toros de Alicante, ornamentada con mesas corridas, bancos de madera, luces cálidas y césped artificial, los visitantes encontrarán las cervezas oficiales Paulaner -como la Münchner Hell, Weissbier y Salvator- servidas en jarras de medio, uno o dos litros. También habrá opciones sin alcohol y sin gluten.

La propuesta gastronómica contará con una oferta basada en bretzels recién horneados, distintas variedades de salchichas, codillo al estilo bávaro, patatas y la clásica tarta de manzana 'apfelstrudel'.

El ambiente estará animado con sesiones de DJ en directo, conciertos y actividades tan populares como el concurso de levantamiento de jarras, además de camareros vestidos con trajes típicos bávaros que añadirán autenticidad a la experiencia.

Horarios del Oktoberfest en Alicante

Con entrada gratuita y un horario amplio -de lunes a viernes de 18 a 01 horas y fines de semana desde las 12—, la fiesta del Oktoberfest en la plaza de toros de Alicante promete convertirse en el plan imprescindible de este otoño en la ciudad.

Temas

Cerveza

Oktoberfest