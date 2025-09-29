Monforte del Cid estará presente en Alicante Gastronómica 2025 El municipio mostrará su uva embolsada, panadería, embutidos, anís y gastronomía tradicional en la feria de IFA

El concejal de Turismo y Desarrollo Económico, Carlos Sellés, durante la presentación de la participación de Monforte del Cid en Alicante Gastronómica 2025.

Ismael Martinez Elche Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Monforte del Cid participará en la próxima edición de Alicante Gastronómica, que se celebrará los días 3, 4, 5 y 6 de octubre en la Institución Ferial Alicantina (IFA). Así lo ha anunciado el concejal de Desarrollo Económico y Turismo, Carlos Sellés, quien ha subrayado la importancia de esta feria como plataforma para dar visibilidad a la diversidad y calidad de los productos locales.

El año pasado, el municipio amplió su stand debido al éxito de su propuesta, y en esta edición volverá a ocupar el mismo espacio en el pabellón 2, stand 165. Allí se ofrecerá una programación variada que incluirá degustaciones de uva de mesa con Denominación de Origen Vinalopó, panadería tradicional, embutidos artesanales y los anisados de las destilerías centenarias Anís Salas y Anís Tenis.

El programa de actividades comenzará el sábado 4 de octubre con degustaciones de embutidos y panadería a mediodía, seguidas por una cata de licores de Anís Salas a las 13:00 horas. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se ofrecerán degustaciones de mermeladas de Frutas El Caimán y de quesos de La Despensa de Riquelme.

El domingo 5 de octubre será el turno de nuevas degustaciones de embutidos y panadería desde las 12:00 horas, una Sesión Paloma a cargo de Anís Tenis a las 13:00 horas y, como broche, una degustación de arroz elaborado por el restaurante La Terraza de Font del Llop a las 14:00 horas, acompañado con uva de mesa.

El stand de Monforte del Cid en Alicante Gastronómica acogerá degustaciones de uva, panadería, embutidos, anís y gastronomía local entre el 3 y el 6 de octubre. A.M.

La programación concluirá el lunes 6 de octubre, día reservado a los profesionales del sector, con la participación de El Alma de Josana.

El alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández, ha destacado la relevancia de esta cita: «El municipio nunca falta a Alicante Gastronómica porque es un escaparate fundamental para dar visibilidad a nuestros productores locales, desde la uva embolsada del Vinalopó hasta la panadería, los embutidos, el anís y la gastronomía tradicional. Estar presentes en esta feria significa apostar por el desarrollo económico, el turismo y la proyección de Monforte en toda la provincia».

Por su parte, el concejal de Turismo y Desarrollo Económico, Carlos Sellés, ha resaltado que «queremos que quienes nos descubran en Alicante Gastronómica elijan después venir a disfrutar de la gastronomía en Monforte del Cid. Nuestra participación en esta feria pone en valor la uva embolsada, la tradición panadera, los embutidos artesanales, las destilerías centenarias y la hostelería como carta de presentación de todo lo que ofrece Monforte del Cid».