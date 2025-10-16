La cosecha de vino de Alicante 2025 ha quedado «corta, pero de gran calidad» La vendimia termina en la Denominación de Origen con el artista Antonyo Marest como padrino

Acto de cierre de la cosecha 2025 de la DOP Vinos de Alicante en la bodega Casa Balaguer, en Villena.

La cosecha 2025 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Alicante ha resultado «corta, pero de gran calidad», lo que dará poca producción pero con mercado suficiente para mantener la categoría de la industria vitivinícola provincial. Una vez que ha terminado la vendimia, el producto ya se encuentra en barriles, donde fermentará los próximos meses.

El sector alicantino vive un proceso de transformación. Andres Carull y Marta Ribera, de la bodega Casa Balaguer situada en el paraje de Cascante de Villena, destacan «el gran esfuerzo que realizan año tras años por convertir todo el viñedo en ecológico y en biodinámico». Un cambio al que se suman muchas de las bodegas de la comarca por el «valor añadido que aportan tanto el viñedo como los vinos».

Así se han expresado durante el acto de cierre de la cosecha 2025 en la DOP Vinos de Alicante, celebrado en esta bodega villenense. En esta ocasión, el artista Antonyo Marest ha sido reconocido como padrino.

El artista ha recibido el nombramiento de manos del presidente de la corporación, Jose Juan Reus, quien ha destacado la «creatividad mediterránea, el colorido y la naturaleza como base de su trabajo; parámetros que coinciden con el espíritu de los vinos que representa la DOP Alicante».

Al acto, además, han asistido el secretario autonómico de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Vicente Tejedo; junto al director de Industrias Agroalimentarias, Ernesto Fernández; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Antonio Nieves; y el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, asi como otros miembros de su Corporación. También han asistido otros alcaldes y concejales de la zona de producción, el rector de la Universidad Miguel Hernández, asi como bodegueros, ruta del vino y Conselleria de Turismo en un acto celebrado como fiesta de final de vendimia.

Por su parte, el artista destacaba el orgullo y la «enorme cultura que supone el vino de Alicante que tambien ha vivido una modernización imparable y atractiva».

Durante el acto, el propio Marest pintó un gran cuadro con vino nuevo tinto convirtiendo asi todavía en más arte, el gran patrimonio y cultura de esta tradición vitícola de su pueblo, Villena. Los asistentes pudieron también llevarse una pequeña obra usando la misma técnica.

El acto contó con la colaboración de Turismo Villena, la Consellería de Agricultura y el Plan de Desarrollo rural Unión Europea.

