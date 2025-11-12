Alicante se bebe dos camiones cisterna de cerveza durante el Oktoberfest La carpa bávara instalada en la plaza de toros ha servido más de 65.000 litros durante su estancia en la plaza de toros

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

La afición de los alicantinos por la cerveza se ha visto reflejada durante el Oktoberfest celebrado durante las más de dos semanas -diecisiete días- que ha durado el evento instalado en la plaza de toros. En todo este tiempo, los asistentes han bebido el equivalente a dos camiones cisterna.

La organización del Oktoberfest de Alicante en la plaza de toros ha detallado que la cantidad total de cerveza servida ha sido de más de 65.000 litros, entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre. Eso sí, son diez mil menos que en su anterior parada en la provincia vecina de Valencia.

Ampliar La gran carpa bávara del Oktoberfest en la plaza de toros de Alicante. TA

Durante todo este tiempo, la plaza de toros de Alicante ha cambiado la arena por el césped, donde se ha elevado una gran carpa bávara de más de cinco metros cuadrados que ha dado cobijo a las miles de personas, entre alicantinos y visitantes, que han acudido al coso para celebrar el Oktoberfest.

La cantidad de cerveza servida, esos 65.000 litros equivalentes a dos camiones cisterna, incluyen todos los formatos y versiones, entre ellas las cero cero y sin gluten. A todo ello se ha sumado la oferta gastronómica con bretzels, salchichas, codillo y tarta de manzana 'apfelstrudel'.

El Oktoberfest ha contado también con música en directo, concursos y juegos tradicionales con el fin de recrear el ambiente festivo propio de la fiesta de la cerveza de Múnich, lo que ha provocado «una acogida extraordinaria, tanto del público local como de los turistas», ha señalado Miriam Tardío, una de las responsables del evento.

Por todo ello, la organización ha dejado entrever la celebración de una próxima Oktoberfest en 2026. «El éxito de esta primera edición confirma al Oktoberfest como una propuesta de ocio muy bien acogida por el público de Alicante y anima a incluir este acto en la programación de eventos de la ciudad».

Temas

Cerveza

Oktoberfest