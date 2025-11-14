Vehicles Capable of Snorkelling and Rescues in Floods Join Alicante's Local Police

Tere Compañy Martínez Alicante Friday, 14 November 2025, 13:15 Comenta Share

Nuevos todoterreno preparados para emergencias, una oficina móvil de atención y varios turismos se han incorporado este viernes a la Policía Local de Alicante. El Ayuntamiento ha presentado once unidades que refuerzan la flota municipal con vehículos capaces de actuar en inundaciones y situaciones de riesgo.

Además, se ha estrenado la nueva Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, que comenzará a funcionar este sábado en el mercadillo de Teulada y que está destinada a acercar los servicios policiales a barrios y playas. El vehículo también permitirá reforzar dispositivos en eventos multitudinarios y, en caso de emergencia, puede transformarse en un Puesto de Mando Avanzado (PMA).

La oficina está equipada con asientos y mesa de atención, placas solares para aumentar su autonomía eléctrica y una preinstalación de internet para router wifi, además de la posibilidad de instalar un monitor para activar un PMA si fuera necesario.

Los seis nuevos coches patrulla híbridos, modelo Ford Focus, prestarán servicio en el casco urbano, mientras que los tres todoterreno Ford Ranger —equipados con cabestrante para rescates, snorkel para vadear zonas inundadas y plataforma de carga— reforzarán la vigilancia en zonas rurales.

Oficina de atención al ciudadano

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha explicado que «esta oficina se va a desplazar a diario con apoyo de la Policía de Barrio a los puntos donde más se necesita, además de prestar servicio en celebraciones multitudinarias como la peregrina de Santa Faz o el Carnaval». También se valora su presencia en plazas de barrios como Argel, Colonia Requena, Ciudad de Asís o Juan Pablo II, así como en las playas durante el verano.

Además, se ha incorporado un vehículo eléctrico para la Policía Local de Tabarca, que facilitará el servicio a los agentes destinados en la isla y la atención al ciudadano, especialmente en temporada alta.

Esta ampliación forma parte de la renovación de la flota incluida en los acuerdos presupuestarios entre el equipo de gobierno y Vox. «La Policía Local tiene que tener unos medios dignos, aunque falta 200 agentes al menos que tengan coches que no pongan en reisgo su seguridad personas y que presten el servicio que los alicantinos merecen», ha destacado Mario Ortolá.

27 nuevos vehículos

Calero ha anunciado que está en marcha la contratación de otros 27 coches patrulla, preadjudicados a la mercantil Transitel S.A. El edil ha recordado que «a finales del pasado año se incorporaron diez motocicletas BMW de 600 cc y, en marzo, nueve SUV Ford Kuga», con una inversión cercana a 2,7 millones de euros entre 2024 y 2025.

La adquisición de los nuevos SUV híbridos, por 1,7 millones de euros, se suma a las diez motocicletas incorporadas en 2024, los nueve SUV añadidos en marzo de 2025 y los once vehículos presentados ahora —seis turismos, tres todoterreno, la oficina móvil y el vehículo eléctrico de Tabarca— procedentes del último contrato de renovación por otros 600.000 euros.

El concejal ha subrayado que «la modernización no se limita a los vehículos», ya que también se han renovado chalecos antibalas, cascos, escudos y armas, además de adjudicarse recientemente un contrato de uniformes por más de 800.000 euros.

Nueva Jefatura

Calero ha destacado la inversión en infraestructuras policiales, con las obras ya iniciadas para completar la Jefatura Central de la Policía Local en la avenida Locutor Vicente Hipólito, con un presupuesto de 2,8 millones y previsión de apertura en abril de 2026.

«Es una obra de gran envergadura, impulsada dentro de los acuerdos con Vox, que dará mayor proyección a la Policía Local junto con la renovación de la comisaría de Juan XXIII. Permitirá reforzar el modelo por distritos, mejorar la atención en la Zona Norte e incorporar nuevos agentes y medios», ha afirmado el edil.