The Santa Cruz Neighbourhood in Alicante Transforms into a Candlelit Labyrinth

El barrio de Santa Cruz de Alicante, bajo el castillo de Santa Bárbara, se prepara para vivir una jornada más que mágica y especial. Las calles del distrito se convertirán en un laberinto a la luz de las velas, con miles de llamas que iluminarán de forma única sus fachadas encaladas.

Con esta iniciativa, la noche de las velas a celebrar este sábado 18 de octubre a partir de las 20 horas, las calles de este tradicional barrio de Alicante se verán de una manera totalmente diferente a lo habitual.

Y es que este rincón de la ciudad con calles empinadas y balcones floridos se transformará, al anochecer, en una atmósfera casi irreal, donde cada escalón, cada esquina y cada maceta se iluminarán únicamente con la llama de miles de velas.

Así, bajo la imponente presencia del castillo de Santa Bárbara tendrá un nuevo alma este sábado, al cambiar el aura de las farolas por el tenue resplandor que invitará a sus vecinos y visitantes a cambiar despacio, casi en susurro.

De este modo, las casas encaladas, los pasajes estrechos y las barandillas cubiertas de geranios serán el escenario de un recorrido íntimo, sin escenarios ni discursos, donde el silencio y la contemplación se convierten en protagonistas.

Quienes se adentren en calles como San Antonio, Toledo, San Rafael o la 'subida del Calvario' descubrirán un espectáculo que no se anuncia con carteles ni música, sino con el respeto de quienes lo viven.

Aunque no existe un programa de actos, queda claro que habrá quien recitará poesía, quien cantará desde los balcones o en las plazas sin micrófonos o quien simplemente se sientará en un peldaño a observar.

La entrada a la noche de las velas del barrio de Santa Cruz es libre. Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de la Hermandad de Santa Cruz, la Fundación Patronato de Santa Cruz, el Ayuntamiento de Alicante, la comisión de Fiestas Tradicionales y Grupo Braceli.