El Descendimiento de Santa Cruz protagonizará una Salida Extraordinaria el 17 de octubre de 2026 Coincidirá con el XXII Encuentro Nacional del Descendimiento que se celebrará en Alicante

Todo Alicante Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El paso del Descendimiento de Santa Cruz protagonizará una Salida Extraordinaria el sábado 17 de octubre de 2026, coincidiendo con la segunda jornada del XXII Encuentro Nacional de Cofradías, Hermandades y Pasos del Descendimiento, que Alicante acogerá este fin de semana.

El Hermano Mayor, Moncho Riquelme, lo anunció el pasado fin de semana en la Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano, en la plaza de la Catedral de Plasencia. Riquelme esbozó lo que será el programa de actos y, mediante dos vídeos dio a conocer una visión general de la ciudad de Alicante e imágenes de la bajada del trono de Castillo Lastrucci por las calles de Santa Cruz e instantes de la carrera hacia el barrio desde la plaza del Abad Penalva, con el fondo de la Concatedral de San Nicolás».

Al hacer una valoración de lo que ha supuesto la presencia santacrucina en Plasencia, Riquelme ha destacado que «llevábamos tiempo detrás de conseguir que Alicante pudiera acoger ese Encuentro. Ha sido necesario completar una exhaustiva documentación, aportar información de lo que es y supone el paso del Descendimiento y su importancia y repercusión para la Semana Santa de Alicante, y contar con un buen número de colaboradores para convertir en realidad, lo que en un principio parecía complicado».

Sobre su intervención para explicar cómo será el Encuentro de 2026, ha precisado que «los vídeos han ofrecido una imagen promocional del Alicante que se van a encontrar los asistentes, que serán más de un centenar. A éstas, añadimos otras de la bajada y subida del Descendimiento. Todo ello, con apuntes sobre la historia del trono y sus imágenes, algunas de las vivencias personales que convergen en la talla de Castillo Lastrucci, la devoción que se le profesa en el barrio y, como último hito a destacar, la Coronación de la Virgen de la Piedad».

A la Salida Extraordinaria de 2026, y teniendo en cuenta que faltan detalles por perfilar, se le sumarán visitas guiadas a Alicante, ponencias, o una Eucaristía en la Ermita de Santa Cruz, que podría presidir el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

Plasencia 2025

Unas dieciséis hermandades y cofradías del Descendimiento de distintos puntos de España -Logroño, Valladolid, Badajoz, Córdoba, Alzira y Benetússer, entre otras- asistieron a la cita de Plasencia. Esta es la segunda ocasión -la primera fue en 2015- en la que la placentina Cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz organiza este Encuentro.

La cita coincide con el centenario de ese Paso de Misterio, compuesto por siete imágenes policromadas -Jesús, José de Arimatea, Nicodemo, Estéfano, San Juan, Santa María Magdalena y María-, originales del hijo del escultor levantino José Gerique. Fueron restauradas en 2021 por Elsa Ramos, quien defendió una de las ponencias del congreso.

El Congreso tuvo uno de sus puntos de mayor interés con una Salida Extraordinaria del Descendimiento placentino desde el convento de Santo Domingo. El obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, presidió la procesión y cerró el Encuentro oficiando una Eucaristía en la ermita-santuario de la Virgen del Puerto.

Temas

Semana Santa de Alicante