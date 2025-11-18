PCUMH and Alicante Industrial Symbiosis Activate Pioneering System to Convert Industrial Oils into Renewable Resources
The agreement will enable traceable waste management and generate circular materials with advanced technology in Alicante business parks.
Ismael Martinez
Elche
Tuesday, 18 November 2025, 14:36
La empresa E-zero Renewable Energy, integrada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) y especializada en tecnologías de refinería circular, ha establecido un acuerdo estratégico con la Oficina de Simbiosis Industrial de Alicante para implantar un sistema innovador de gestión y valorización de aceites industriales usados en los parques empresariales vinculados a esta oficina provincial.
Con este convenio, E-zero asumirá la recogida, tratamiento y regeneración de los aceites industriales, convirtiendo estos residuos en aceites base de alta calidad, combustibles sostenibles y energía renovable, devolviéndolos así a la cadena de valor mediante procesos de economía circular.
Desde la Oficina de Simbiosis Industrial destacan que «este acuerdo marca un antes y un después en la gestión de residuos industriales», subrayando su apuesta por soluciones que reducen el impacto ambiental y generan nuevas oportunidades económicas para las empresas del entorno.
El CEO de E-zero, Aarón Moreno, ha señalado que la simbiosis industrial es esencial para construir un entorno productivo más competitivo y sostenible: «Integrar nuestra tecnología en los parques empresariales permite transformar un residuo crítico en productos de valor añadido, reduciendo emisiones y la dependencia de recursos fósiles».
El convenio incluye un sistema coordinado y trazable de recogida, la incorporación de indicadores ambientales y la creación de circulares de retorno, documentos que permitirán a las empresas conocer y comunicar los beneficios ambientales resultantes de su participación.
La iniciativa se enmarca en el Programa de Simbiosis Industrial de la Provincia de Alicante y en la estrategia AE20L, financiada por la Diputación de Alicante, que engloba a 19 áreas industriales y más de 2.500 empresas. Gracias a esta alianza, PCUMH y la Oficina de Simbiosis Industrial impulsan un ecosistema empresarial más sostenible y preparado para los retos de la transición energética.