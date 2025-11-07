El Parque Científico de la UMH, entre los más activos de España según la APTE La Asociación de Parques Tecnológicos de España reconoce su destacada participación en la Red de Técnicos durante el año 2024

El técnico del PCUMH, Oleks Oprysnyk, recoge en Gijón el premio de la APTE al parque más activo de 2024.

Ismael Martinez Elche Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:51

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) ha sido reconocido como uno de los 'parques más activos en el año 2024' por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). El galardón se entregó este jueves, 6 de noviembre, durante la XXIII Conferencia Internacional de APTE, celebrada en Gijón. El técnico del Área de Crecimiento Empresarial del PCUMH, Oleks Oprysnyk, fue el encargado de recoger el reconocimiento.

Este premio, que también ha sido concedido al Parque Tecnológico Cartuja, distingue a los parques que más contribuyen al desarrollo de las actividades incluidas en el plan de trabajo anual de la Red de Técnicos de APTE, una plataforma clave para la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración empresarial.

Durante la conferencia, bajo el lema 'Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral', se celebraron mesas redondas, reuniones de trabajo y encuentros de networking centrados en los retos y oportunidades de la economía azul como motor de transformación territorial. Además, se entregaron diplomas conmemorativos a los parques que cumplen 20 años en 2025.

La APTE agrupa a los principales parques tecnológicos y centros de innovación del país, con el objetivo de fomentar la cooperación, la sostenibilidad y el progreso tecnológico como pilares del desarrollo económico.